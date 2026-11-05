¡Nueva York tiene el mejor restaurante de Norteamérica y uno de los mejores del mundo! Atomix, dirigido por el chef Junghyun Park, fue incluido en la lista "The 50 Best Restaurants 2026" debido a su propuesta culinaria y a la experiencia que ofrece a los comensales. ¿Cuánto cuesta comer ahí? Conoce el precio y el menú completo que ofrece.

Comer en uno de los restaurantes más reconocidos del mundo tiene un alto precio: en Nueva York se encuentra Atomix, el establecimiento que acaba de recibir el reconocimiento como Mejor Restaurante de Norteamérica.

El restaurante, especializado en cocina coreana contemporánea, ofrece una experiencia gastronómica de varios tiempos en la que cada platillo combina ingredientes, técnicas y referencias culturales de Corea.

¿Cuánto cuesta comer en Atomix?

El menú degustación tiene un precio de 395 dólares por persona, de acuerdo con La Nación (un aproximado de 7 mil 400 pesos mexicanos).

Esto significa que una pareja puede gastar alrededor de 795 dólares (14 mil 900 pesos mexicanos) por la cena, sin incluir la propina estimada del 20%.

¿Qué incluye el menú de Atomix?

Atomix ofrece una experiencia de alta cocina coreana contemporánea a través de un menú de 12 tiempos, en la que los platillos combinan sabores, texturas y técnicas de la gastronomía coreana.

Entre las preparaciones mencionadas por el lugar se encuentran:

Erizo de mar, jurel rayado y mostaza de hoja roja

Abulón, granada y col morada

Apio coreano (Celtuce), cebolla perla y nuez de la India

Langosta, calabaza Koginut, caqui y alga Aji dulce

Arroz Gosari y Mu

Uvas, pera Bartlett y verjus (jugo de uva verde fermentado).

¿Dónde está Atomix y cómo puedes reservar?

Atomix se encuentra en 104 East 30th Street, Nueva York, NY 10016, en Manhattan, en la zona de NoMad. El restaurante únicamente ofrece dos horarios de atención:

5:30 de la tarde

8:45 de la noche.

Las reservaciones son obligatorias y se realizan a través de la plataforma oficial del restaurante. Puedes consultar la disponibilidad y reservar en su página: https://www.atomixnyc.com/counter.

Antes de reservar, es importante revisar las restricciones alimentarias. Atomix informa que no puede atender determinadas dietas y alergias, incluidas opciones veganas, vegetarianas y celíacas, así como algunas alergias o aversiones a ingredientes como pescado, mariscos, lácteos, gluten y allium.