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¡Nueva York tiene el mejor restaurante de Norteamérica y uno de los mejores del mundo! Atomix, dirigido por el chef Junghyun Park, fue incluido en la lista "The 50 Best Restaurants 2026" debido a su propuesta culinaria y a la experiencia que ofrece a los comensales. ¿Cuánto cuesta comer ahí? Conoce el precio y el menú completo que ofrece.
Comer en uno de los restaurantes más reconocidos del mundo tiene un alto precio: en Nueva York se encuentra Atomix, el establecimiento que acaba de recibir el reconocimiento como Mejor Restaurante de Norteamérica.
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El restaurante, especializado en cocina coreana contemporánea, ofrece una experiencia gastronómica de varios tiempos en la que cada platillo combina ingredientes, técnicas y referencias culturales de Corea.
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¿Cuánto cuesta comer en Atomix?
El menú degustación tiene un precio de 395 dólares por persona, de acuerdo con La Nación (un aproximado de 7 mil 400 pesos mexicanos).
Esto significa que una pareja puede gastar alrededor de 795 dólares (14 mil 900 pesos mexicanos) por la cena, sin incluir la propina estimada del 20%.
¿Qué incluye el menú de Atomix?
Atomix ofrece una experiencia de alta cocina coreana contemporánea a través de un menú de 12 tiempos, en la que los platillos combinan sabores, texturas y técnicas de la gastronomía coreana.
Entre las preparaciones mencionadas por el lugar se encuentran:
- Erizo de mar, jurel rayado y mostaza de hoja roja
- Abulón, granada y col morada
- Apio coreano (Celtuce), cebolla perla y nuez de la India
- Langosta, calabaza Koginut, caqui y alga Aji dulce
- Arroz Gosari y Mu
- Uvas, pera Bartlett y verjus (jugo de uva verde fermentado).
¿Dónde está Atomix y cómo puedes reservar?
Atomix se encuentra en 104 East 30th Street, Nueva York, NY 10016, en Manhattan, en la zona de NoMad. El restaurante únicamente ofrece dos horarios de atención:
- 5:30 de la tarde
- 8:45 de la noche.
Las reservaciones son obligatorias y se realizan a través de la plataforma oficial del restaurante. Puedes consultar la disponibilidad y reservar en su página: https://www.atomixnyc.com/counter.
Antes de reservar, es importante revisar las restricciones alimentarias. Atomix informa que no puede atender determinadas dietas y alergias, incluidas opciones veganas, vegetarianas y celíacas, así como algunas alergias o aversiones a ingredientes como pescado, mariscos, lácteos, gluten y allium.
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