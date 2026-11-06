Si eres trabajador remoto en Estados Unidos y estás aburrido del paisaje de la ciudad, el programa Ascend WV te ofrece un incentivo de 12,000 dólares para mudarte a Virginia Occidental, también conocida como "El estado montañoso", donde podrás disfrutar de la naturaleza.

Pero, ¿cómo funciona el programa y quiénes pueden participar? Aquí te contamos los requisitos y beneficios.

¿Qué es el programa Ascend WV?

Ascend WV "es un programa de atracción de talento dirigido a trabajadores remotos que buscan un estilo de vida de alta calidad en las montañas de Virginia Occidental", de acuerdo con su página oficial.

Sus candidatos ideales son "personas que anhelen un sentido de comunidad, se motiven con nuevas aventuras y disfruten de la naturaleza".

¿Cuáles son los requisitos para participar en Ascend WV?

Para participar en este programa y recibir el incentivo económico, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser trabajador remoto de tiempo completo.

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Tener 18 años o más.

Vivir actualmente fuera de Virginia Occidental.

¿Los mexicanos y latinos pueden participar en Ascend WV?

Sí, los mexicanos y otros latinoamericanos pueden participar, siempre y cuando cumplan con los requisitos del programa, incluyendo ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

¿Cuánto dinero ofrece Ascend WV y cómo se paga?

Ascend WV ofrece 12,000 dólares por mudarte a Virginia Occidental, los cuales se distribuyen en pagos mensuales iguales durante dos años.

Es decir, los participantes reciben 500 dólares al mes durante 24 meses.

¿Ascend WV te ayuda a encontrar casa?

No. Sin embargo, si durante la duración del programa deseas comprar una vivienda, tendrás la opción de recibir el dinero restante del incentivo en un solo pago, siempre y cuando cumplas con los "requisitos de compra de vivienda y residencia".

¿Qué otros beneficios ofrece el programa Ascend WV?

Además del incentivo económico, Ascend WV ofrece a los trabajadores remotos que se muden a Virginia Occidental los siguientes beneficios:

Actividades recreativas gratuitas al aire libre: como esquí, rafting en aguas bravas y escalada.

como esquí, rafting en aguas bravas y escalada. Espacios de coworking: donde podrás crear comunidad y participar en eventos de networking o torneos nocturnos de cornhole.

donde podrás crear comunidad y participar en eventos de networking o torneos nocturnos de cornhole. Actividades sociales: como paseos en bicicleta en grupo, yoga en tabla de paddleboard, aventuras de fin de semana y cenas con productos frescos de la granja a la mesa.

como paseos en bicicleta en grupo, yoga en tabla de paddleboard, aventuras de fin de semana y cenas con productos frescos de la granja a la mesa. Desarrollo profesional y apoyo empresarial: mediante conexiones con programas profesionales y empresariales.

mediante conexiones con programas profesionales y empresariales. Recreación al aire libre: mejora y desarrollo de recursos destinados a este tipo de actividades.

Para más información, visita la página oficial de Ascend WV.