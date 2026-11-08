¿La inteligencia artificial terminará superando por completo las capacidades humanas? ¿Reemplazará a la humanidad pronto? En medio de los avances tecnológicos y la rápida escalada de las habilidades de la IA, un grupo de especialistas ha predicho cuándo podría ocurrir ambos escenarios.

Un grupo de 2 mil 778 investigadores especializados en IA calculó cuándo podría llegar dicho escenario para los humanos y sus estimaciones apuntan a un año que ya genera debate: 2047 . Esto es lo que dicen los expertos.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica Journal of Artificial Intelligence Research, existe un 50% de probabilidad de que las máquinas puedan superar a los seres humanos en todas las tareas posibles para entonces.

Aunque no significa que la IA vaya a tomar el control del mundo en esa fecha, sí plantea preguntas sobre el futuro del trabajo, la sociedad y la relación entre las personas y la tecnología.

El estudio, titulado Thousands of AI Authors on the Future of AI, reunió las opiniones de investigadores que habían publicado trabajos en importantes congresos y revistas especializadas en inteligencia artificial.

La encuesta se realizó en octubre de 2023 y sus resultados muestran que el desarrollo tecnológico podría avanzar más rápido de lo que se estimaba anteriormente. De hecho, la probabilidad del 50% de alcanzar un rendimiento superior al humano en todas las tareas se adelantó 13 años respecto de una encuesta similar realizada en 2022.

Entonces… ¿En qué año podría la IA reemplazar todos los trabajos humanos?

La investigación también plantea una fecha para otro escenario que podría transformar radicalmente la economía: la automatización completa de todas las ocupaciones humanas. En este caso, los investigadores estimaron que existe un 10% de probabilidad de que sea técnicamente posible para 2037, mientras que la posibilidad alcanza el 50% hasta el año 2116.

La diferencia entre ambas proyecciones es importante: que una máquina pueda superar a una persona en cualquier tarea no significa necesariamente que todos los empleos vayan a desaparecer de inmediato, predicen los científicos.

El concepto de singularidad tecnológica suele utilizarse para describir un momento hipotético en el que la inteligencia artificial supera las capacidades humanas y podría desarrollar nuevas versiones de sí misma a una velocidad difícil de controlar.

El futurista Ray Kurzweil ha señalado 2045 como una fecha aproximada para ese escenario. Sin embargo, la encuesta de los 2 mil 778 investigadores mide principalmente las probabilidades de alcanzar determinadas capacidades tecnológicas, no predice una fecha exacta para que las máquinas se rebelen o tomen el control de la humanidad.

¿La IA será peligrosa en el futuro?

El estudio también revela preocupación por las consecuencias de una IA cada vez más avanzada. Más de la mitad de los participantes consideró que existen motivos para mantener una preocupación considerable o extrema por riesgos como la desinformación, el control autoritario y el aumento de la desigualdad.

Incluso entre quienes consideran que una inteligencia artificial superior podría generar más beneficios que daños, algunos reconocieron que existe una posibilidad de consecuencias catastróficas, incluida la extinción humana.