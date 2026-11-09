Las personas interesadas en mejorar su nivel de inglés pueden inscribirse al Invierno Puma 2027, un programa de inmersión lingüística organizado por la UNAM Los Ángeles en colaboración con la Universidad Estatal de California, Long Beach (CSULB).

El curso está dirigido al público en general y acepta participantes desde nivel básico hasta avanzado. Su objetivo principal es desarrollar las habilidades de comunicación en inglés mediante una experiencia intensiva que combina aprendizaje académico, interacción intercultural y convivencia con estudiantes de diversas nacionalidades.

¿Qué es el programa Invierno Puma 2027?

Se trata de un curso intensivo de inglés que se imparte de manera presencial en las instalaciones de la California State University, Long Beach (CSULB), una de las universidades públicas más reconocidas de California.

La propuesta académica busca fortalecer la expresión oral y escrita, así como la comprensión auditiva y lectora de los participantes. Además, incorpora actividades que promueven la competencia intercultural, permitiendo a los estudiantes interactuar con personas provenientes de distintos países y contextos culturales.

¿Cuándo se realizará el curso?

El programa tendrá una duración de tres semanas y se llevará a cabo del 11 al 29 de enero de 2027.

Los interesados deberán tener en cuenta que la fecha límite para realizar la inscripción y el pago es el 9 de noviembre de 2026.

Antes del inicio de clases, los participantes deberán presentar un examen de colocación de inglés en línea mediante Zoom, cuya fecha será comunicada posteriormente por la institución.

¿Qué incluye el programa?

La inscripción cubre un paquete académico diseñado para ofrecer una experiencia integral de aprendizaje.

Los estudiantes recibirán un total de 69 horas de instrucción, además de acceso a actividades recreativas y culturales especialmente organizadas para complementar la práctica del idioma.

También se incluyen los materiales de estudio, el laboratorio de conversación, el examen de colocación, sesiones de orientación y una ceremonia de entrega de certificados al finalizar el programa.

¿Qué gastos no están incluidos?

Aunque el costo del curso cubre los servicios académicos principales, existen gastos que los participantes deberán asumir por separado.

Entre ellos se encuentran:

Transportación aérea.

Hospedaje.

Alimentación.

Transporte local.

Trámite de visa de estudiante.

Gastos personales durante la estancia en California.

Horarios de clases

La modalidad es de tiempo completo. De lunes a jueves las actividades académicas se desarrollan de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que los viernes concluyen al mediodía, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del día.

Además, quienes deseen reforzar su práctica oral podrán participar en el laboratorio de conversación opcional que se realiza por las tardes.

¿Qué aprenderán los estudiantes?

El programa combina diversas áreas del aprendizaje del idioma.

Durante las clases matutinas, los participantes trabajan principalmente lectura, escritura y gramática. En las sesiones vespertinas el enfoque se orienta hacia la comunicación oral y la interacción en inglés.

La estructura académica también está diseñada para ampliar el vocabulario y fortalecer las habilidades comunicativas necesarias para desenvolverse en contextos académicos, profesionales y sociales.

A lo largo del programa se exploran distintos temas culturales mediante actividades prácticas que permiten aplicar el idioma en situaciones reales.

Requisitos para inscribirse

Para participar en Invierno Puma 2027, los aspirantes deben completar varios pasos administrativos.

El primero consiste en llenar el formulario oficial de registro del programa.

Posteriormente deberán realizar una transferencia bancaria internacional correspondiente al costo del curso, la inscripción y el seguro médico obligatorio.

También será necesario enviar una copia legible del pasaporte junto con el comprobante de pago. La institución señala que el documento debe tener una vigencia superior a seis meses respecto a la fecha de inicio del curso.

Una vez confirmado el pago, los participantes recibirán instrucciones para crear una cuenta de estudiante en la plataforma de la California State University, Long Beach, donde deberán cargar la documentación requerida por la universidad.

¿Necesitas visa de estudiante?

Sí. Los participantes internacionales deberán iniciar el trámite de la visa de estudiante F-1 para poder asistir al programa.

Esto implica cubrir el pago de SEVIS, completar el formulario correspondiente y acudir a una entrevista en la embajada o consulado de Estados Unidos.

Asimismo, todos los estudiantes deberán presentar el examen de colocación de inglés antes de viajar a Los Ángeles.

¿Cuánto cuesta el programa?

El costo académico que se paga directamente a la UNAM Los Ángeles asciende a $1,545 dólares estadounidenses.

Esta cantidad se compone de:

Curso intensivo de inglés: 1,295 dólares .

. Cuota de inscripción: 150 dólares.

Seguro médico obligatorio de CSULB: 100 dólares.

Gastos adicionales estimados

Además del pago del programa, los estudiantes deben contemplar otros gastos asociados a su estancia en California.

La estimación presentada por la institución considera aproximadamente:

535 dólares para el trámite de visa de estudiante.

1,150 dólares para hospedaje con familia anfitriona y tres alimentos al día.

500 dólares para transporte aéreo.

100 dólares para traslados entre aeropuerto y alojamiento.

100 dólares para transporte local durante las tres semanas.

En conjunto, estos gastos adicionales suman alrededor de $2,385 dólares.

Por ello, el presupuesto total estimado para participar en Invierno Puma 2027 puede alcanzar aproximadamente 3,930 dólares estadounidenses, considerando tanto los costos académicos como los gastos de estancia.

Opciones de hospedaje

La convocatoria aclara que el programa no ofrece alojamiento dentro del campus de la California State University, Long Beach.

Por este motivo, la recomendación es buscar hospedaje en las cercanías de Long Beach. Algunas empresas privadas de alojamiento ofrecen habitaciones desde aproximadamente 300 dólares por semana y, dependiendo del proveedor, pueden incluir desayuno y cena de lunes a viernes.

La apertura del curso está sujeta a un mínimo de 10 participantes, de acuerdo con los requisitos establecidos por la universidad anfitriona.

Por ello, las personas interesadas en perfeccionar su inglés mediante una experiencia de inmersión académica en California deben considerar los plazos de inscripción y preparar con anticipación la documentación necesaria para completar el proceso de admisión.