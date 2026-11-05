¿Habías escuchado sobre Muse? Meta lanzó un nuevo agente de inteligencia artificial que se perfila para convertirse en una de las principales herramientas para resolver y realizar tareas del día a día. Si aún no conoces Muse y quieres descubrir todo lo que ofrece, sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles y sepas como descargarla y qué ventajas ofrece por encima de ChatGPT.

Meta quiere competir en la nueva generación de inteligencia artificial con Muse, un agente personal diseñado para ir más allá de responder preguntas: puede navegar por internet, conectarse con otras aplicaciones y realizar tareas en nombre de los usuarios.

La herramienta funciona con Muse Spark, el modelo de inteligencia artificial de Meta.

¿Qué es Meta Muse y para qué sirve?

Muse es un agente personal de inteligencia artificial desarrollado por Meta que está diseñado para ejecutar acciones y avanzar en tareas de varios pasos.

De acuerdo con Meta, Muse puede:

Gestionar correos electrónicos y ayudar a organizar la agenda

Consultar páginas de internet y completar formularios

Comparar productos y precios antes de una compra

Ayudar a planear viajes y realizar reservaciones

Crear recordatorios y dar seguimiento a objetivos

Conectarse con aplicaciones como Gmail, Google Calendar e Instagram.

La compañía también explica que Muse puede recordar información compartida en conversaciones anteriores para ofrecer sugerencias y adaptar sus acciones a las preferencias de cada usuario.

¿En qué países está disponible Meta Muse?

Al 5 de noviembre de 2026, los países donde la compañía ha anunciado su disponibilidad son:

Estados Unidos

Canadá

Japón

Singapur

¿Meta Muse está disponible en México?

Seguramente notaste en tu cuenta de Instagram o Facebook la sugerencia de usar Muse por lo que ya estaría disponible en México a partir de hoy.

¿Cómo descargar Meta Muse en iPhone y Android?

Para descargar Muse es necesario comprobar primero que el servicio esté habilitado en el país desde el que se intenta acceder. Los pasos son los siguientes:

Entra a la App Store o abre Google Play y busca la aplicación oficial de Muse de Meta Inicia sesión desde tu cuenta Meta y sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla Selecciona las aplicaciones y servicios a los que deseas dar acceso Revisa qué acciones puede realizar Muse y cuáles deben requerir tu autorización.

¿Qué puede hacer Meta Muse que ChatGPT no puede?

-Meta Muse está diseñado como un agente personal que puede mantener tareas en marcha en segundo plano, recordar preferencias y contestar correos sin que tú lo hagas

-ChatGPT investiga, analiza información, trabaja con archivos y aplicaciones conectadas y elabora documentos.

¿Meta Muse es gratis?

Sí. Meta señala que Muse cuenta con una modalidad gratuita con límites de uso. También ofrece planes de suscripción para quienes necesitan realizar más tareas o utilizar el servicio con mayor frecuencia.