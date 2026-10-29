Nate Soares, presidente del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y escritor del libro If Anyone Builds It, Everyone Dies, hizo una desalentadora declaración: cree que la humanidad podría desaparecer en menos de 10 años, por lo que ha dejado de ahorrar para su jubilación.

Durante su participación en el podcast The Most Interesting Thing in AI, de The Atlantic, Soares explicó que desde hace una década no aporta dinero para su retiro y que únicamente conserva un plan 401(k) de cuando trabajaba en Google.

"Por ahora no ahorro para la jubilación. Tengo un plan 401(k) de cuando trabajaba en Google, pero hace una década que no le aporto nada", detalló.

El experto en IA considera que a la humanidad podría quedarle menos de una década y estima que existe más del 50% de probabilidades de que este escenario catastrófico ocurra.

"En este momento parece que probablemente no nos quede ni una década... A mí me parece que hay más del 50 % de probabilidades de que, a estas alturas, ya no nos quede ni una década", expresó.

Soares aseguró que, desde su trabajo, hace todo lo posible para evitar que esto ocurra, aunque cree que es un destino inevitable.

"Hago todo lo que puedo para evitar que eso suceda. No creo que sea inevitable".

Sin embargo, no todo está perdido. El especialista afirmó que la humanidad aún está a tiempo de detener el desarrollo de una IA peligrosa y que, pese a sus preocupaciones sobre el futuro, trata de disfrutar de la vida.

"Creo que aún podríamos detener esta carrera hacia un tipo de IA muy peligrosa, pero hago lo que puedo y luego me dedico a vivir una buena vida".

¿Qué recomienda Nate Soares a los investigadores de inteligencia artificial?

Asimismo, Soares recomendó a los investigadores de IA renunciar a sus trabajos, como lo hizo Jacob Coxon, de Anthropic.

El experto consideró que "parece bastante claro a estas alturas que la investigación de alineación en IA simplemente no va a dar resultados a tiempo, o ni siquiera está cerca de lograrlo".

Además, aseguró que "la única razón para quedarse sería tratar de organizar a grandes grupos de empleados para exigir cambios internos como condición para seguir permaneciendo en la empresa".