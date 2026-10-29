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El presidente ruso, Vladímir Putin, saludó este jueves la reciente llamada de los dirigentes de Finlandia y Noruega y aseguró que Rusia no desea una guerra con Europa, pero está preparada si la inician contra ella.
"Apoyamos, y siempre lo hemos dicho, cualquier medida encaminada a restablecer relaciones plenas y genuinas con los países europeos", dijo el jefe del Kremlin al comentar su conversación telefónica con el presidente finlandés, Alexandr Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.
Putin, quien hizo esta declaración en una rueda de prensa al termino de la tercera cumbre Rusia-África en Moscú, recordó que la llamada fue realizada por iniciativa de los dirigentes europeos, que indicaron, no obstante, que no hablan en nombre de los Veintisiete.
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"Sé que hubo algunas críticas hacia ellos, pero no nos corresponde juzgar si es correcto o incorrecto (que llamaran a Moscú). Creo que es correcto", dijo.
Putin afirmó que no todos en Europa quieren infligir una derrota estratégica a Rusia, pero los hay muchos que hablan de la posibilidad del inicio de una guerra para 2030.
"Muchos solo hablan de prepararse para la guerra (con Rusia) en 2030. ¿Es esto correcto? No", aseveró.
Enseguida agregó que Rusia está preparada, pero no quiere ninguna guerra con Europa.
Y si alguien la quiere, continuó, "que se preparen ellos" ya que "si la cosa llega tan lejos, no habrá vencedores" en tal conflicto armado. "Que no lo olviden", recalcó.
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