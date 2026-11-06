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¿Estás interesado en obtener una? Los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos han publicado las fechas aproximadas para las citas de primera vez, si comienzas el trámite en noviembre de 2026.

Fechas de citas para la visa por primera vez:

  • Ciudad Juárez: 26 de noviembre de 2026.
  • Guadalajara: 12 de mayo de 2027.
  • Hermosillo: 18 de noviembre de 2026.
  • Matamoros:1 de junio de 2027.
  • Mérida: 12 de enero de 2027.
  • Ciudad de México: 14 de diciembre de 2026.
  • Monterrey: 1 de abril de 2027.
  • Nogales: 23 de noviembre de 2026.
  • Nuevo Laredo: 7 de enero de 2027.
  • Tijuana: 2 de febrero de 2027.

Requisitos para tramitar la visa americana por primera vez:

Pasaporte mexicano vigente: Es indispensable contar con un pasaporte vigente antes de iniciar el trámite de la visa, ya que necesitarás el número de pasaporte para completar ely presentarlo en el CAS y durante la entrevista consular.

Formulario DS-160 y pago de $185 USD: El primer paso es llenar el formulario DS-160 en la página ceac.state.gov/genniv. Al finalizar, obtendrás un código de barras para seguir el estado de tu solicitud.

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Requisitos en el CAS: El Centro de Atención al Solicitante (CAS) requiere que agendes una cita en ais.usvisa-info.com/es-mx/niv para tomar tu fotografía y datos biométricos. Debes llevar:

  • Pasaporte mexicano vigente
  • Página de confirmación del formulario DS-160
  • Hoja de confirmación de la cita impresa

Requisitos para la entrevista: El día de la entrevista en la embajada o consulado, presenta la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu. También es recomendable llevar la confirmación de la cita y el comprobante de pago. No se permite ingresar con dispositivos electrónicos.

Pruebas de lazos con México: Durante la entrevista, deberás demostrar que regresarás a México después de tu viaje, según la Sección 214(b) del INA. Los lazos pueden incluir trabajo, familia y estudios.

Las visas “permanentes” o “indefinidas” ya no son válidas. Todas tienen una fecha de expiración claramente marcada. Después de esa fecha, la visa ya no es válida y deberás ingresar una nueva solicitud para renovarla, según indica la Embajada. Generalmente, se otorgan visas con una validez de hasta 10 años, pero un oficial consular puede reducir este periodo a cinco años, un año o incluso un solo viaje, basado en la información proporcionada por el solicitante.

Es importante tener en cuenta que la validez de una visa no determina el tiempo que puedes. Cada vez que ingreses al país, el oficial de inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza determinará el tiempo de estadía permitido en esa ocasión.

La mayoría de las veces, el oficial concede unen Estados Unidos con visa de turista.

Si te conceden una estancia de hasta 6 meses, puedes disfrutar de Estados Unidos todo ese tiempo aunque en la entrevista sólo hayas dicho que ibas por una semana o un mes. Una vez que tienes concedido un periodo puedes aprovecharlo.

También puedes regresar a tu país en el tiempo que ya tenías programado a pesar de que te concedan medio año.

Ojo: Es posible que el te de un periodo de estancia más corto. No la rebases.

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