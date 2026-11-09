Nuevos reportes señalan que la relación entre el príncipe Harry y el príncipe William habría llegado a un punto de no retorno, por lo que una posible reconciliación entre los hermanos está lejos de concretarse.

De acuerdo con Christopher Andersen, autor de Kate!: The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen, ninguno de los dos hermanos considera que tenga algo por lo que disculparse, lo que dificultaría una reconciliación entre los hijos de la princesa Diana.

" Harry nunca ha creído que tenga nada de qué disculparse. William tampoco había creído nunca que tuviera nada de qué disculparse. La reconciliación no está en los planes" , aseguró a Fox News.

Andersen explicó que no debería sorprender que el heredero al trono considere que su hermano "ha traicionado no solo a la familia real, sino a la propia institución de la monarquía".

Además, el escritor señaló que "el regreso de Harry al Reino Unido y el hecho de retomar la vida tal como la dejó antes del Megxit solo sirvieron para echar sal en una herida que ya estaba supurante".

Andersen describió a los hijos de Diana como "dos hombres extraordinariamente fuertes y obstinados" y lamentó que " han aprendido en los últimos años que pueden vivir el uno sin el otro".

Asimismo, reflexionó que "si la muerte de su abuela, la reina Isabel II, la coronación de su padre y las luchas contra el cáncer tanto del rey como de la princesa de Gales no los unieron, es muy difícil imaginar qué podría hacerlo".

Por otra parte, la presentadora británica Helena Chard dijo al portal que al hijo mayor de Diana "le resulta imposible perdonar a su hermano por haberlo dejado solo para lidiar con la presión de ser el futuro rey".

Chard añadió que "el enorme estrés y la angustia que esto le ha causado a su familia en los últimos años son imposibles de perdonar".

Sin embargo, el príncipe Harry ha expresado públicamente su deseo de reconciliarse con su familia.

En mayo de 2025, el duque de Sussex declaró a la BBC que "le encantaría la reconciliación". Posteriormente, en octubre de 2026, aseguró a la revista GQ que "lo más importante es reconciliarse. Ese es el punto clave".