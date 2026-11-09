Jensen Huang es uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica y el hombre detrás del crecimiento de NVIDIA, compañía que se convirtió en protagonista de la revolución de la inteligencia artificial (IA).

Es ingeniero eléctrico, empresario y cofundador de la empresa, que dirige como presidente y director ejecutivo desde 1993. Pero antes de ser el magnate que es hoy y uno de los hombres más ricos del mundo, según el listado de los multimillonarios a tiempo real de Forbes, fue lavaplatos. Esta es su historia.

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Jensen Huang nació el 17 de febrero de 1963 en Tainan, Taiwán. Su infancia estuvo marcada por la migración: cuando tenía nueve años, sus padres lo enviaron junto con su hermano a Estados Unidos para vivir con un tío en Washington.

Esta experiencia de adaptación en otro país fue uno de los primeros grandes desafíos de su vida y marcó el inicio de una trayectoria que lo llevaría a Silicon Valley, cuna de todas las empresas tecnológicas que hoy en día dominan el mundo.

Su formación académica estuvo enfocada en la ingeniería eléctrica. Estudió en la Universidad Estatal de Oregón, donde obtuvo una licenciatura, y posteriormente cursó una maestría en la Universidad de Stanford, que terminó en 1992.

Entre su preparación académica y su lanzamiento al mundo tecnológico, Huang consiguió su primer empleo en el restaurante Denny’s de Portland como mesero y lavaplatos: “Fui lavaplatos, ayudante de camarero, camarero. Nadie puede cargar más tazas de café que yo”, se lee en su biografía en el blog de NVIDIA.

Años más tarde, antes de emprender su propio negocio, trabajó en Advanced Micro Devices (AMD) y LSI Logic, compañías especializadas en semiconductores. Esa experiencia le permitió conocer de cerca la industria de los componentes electrónicos y adquirir los conocimientos técnicos y empresariales que después utilizaría para crear NVIDIA.

En 1993, cuando tenía 30 años, fundó NVIDIAjunto con sus socios y amigos cercanos Chris Malachowsky y Curtis Priem, de hecho, sus primeras reuniones de negocios fueron en el restaurante Denny’s, con “todo el café que pudieras beber sin que te echaran” en la mesa del lugar.

La empresa tecnológica comenzó con el objetivo de desarrollar tecnología gráfica más avanzada para computadoras y videojuegos. Uno de sus momentos decisivos llegó en 1999, cuando presentó la GeForce 256, que Nvidia identificó como la primera GPU (unidad de procesamiento gráfico o Graphics Processing Unit) del mundo. A partir de entonces, la compañía amplió sus desarrollos hacia el cómputo acelerado y las tecnologías capaces de procesar grandes cantidades de información en paralelo.

Con el avance de la inteligencia artificial, Jensen Huang impulsó una transformación que llevó a NVIDIA mucho más allá de los videojuegos. Sus GPU se convirtieron en herramientas esenciales para entrenar modelos de IA, desarrollar aplicaciones generativas y operar centros de datos y supercomputadoras.

El crecimiento de esta industria consolidó a Huang como una de las figuras más poderosas de Silicon Valley. En 2026 también fue incorporado al Consejo de Asesores del Presidente de Estados Unidos sobre Ciencia y Tecnología, reconocimiento de su influencia en el desarrollo tecnológico.

¿Cuánto dinero tiene Jensen Huang?

Tras crear una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo, Jensen Huang se convirtió a la par en uno de los hombres más ricos, de acuerdo con estimaciones financieras de medios especializados como Forbes.

Según su listado de los multimillonarios a tiempo real, el CEO y presidente de NVIDIA cuenta con una fortuna de 154.2 mil millones de dólares. Por su parte, es la tercera persona inmigrante en Estados Unidos más acaudalada del mundo.

¿Quién tiene más dinero, Jensen Huang, Elon Musk o Jeff Bezos? La fortuna de los magnates tecnológicos

Huang es el décimo hombre más rico del mundo con la fortuna ya mencionada, tan sólo por detrás de otros magnates conocidos dentro de la industria tecnológica.

Elon Musk es mucho más rico que él con una fortuna estimada en 891 mil millones de dólares. Estos son los hombres más ricos que Jensen Huang, según Forbes.

Elon Musk (Tesla): 891 mil millones de dólares Jeff Bezos (Amazon): 386.4 mil millones de dólares Larry Page (Google): 241 mil millones de dólares Sergey Brin (Google): 221.8 mil millones de dólares Mark Zuckerberg (Facebook): 220.2 mil millones de dólares Michael Dell (Dell Technologies): 205.6 mil millones de dólares Steve Ballmer (Microsoft): 167.1 mil millones de dólares Warren Buffett (Berkshire Hathaway): 161.8 mil millones de dólares Larry Ellison (Oracle): 159.2 mil millones de dólares Jensen Huang (Nvidia): 154.7 mil millones de dólares

Jensen Huang enfrenta escándalo por romance con presunta espía china

En las últimas horas, el empresario ha sido blanco de críticas y acusaciones por sostener un presunto romance con la empresaria Alice Huang, también conocida como Huang Le, vinculada a la empresa Megaspeed de Singapur.

De acuerdo con informes recientemente publicados por el New York Times, Huang ha estado vinculado a la supuesta espía, quien estaría pasando información a China sobre el avance de la inteligencia artificial en Estados Unidos, desde hace poco más de un año y el presidente Donald Trump estaba al tanto.

Además del escándalo por información posiblemente filtrada al gobierno chinos través de su affair, se sabe que Jensen Huang está casado con su colega Lori Huang, a quien conoció en la Universidad Estatal de Oregón hace más de 40 años y con quien comparte a sus dos herederos Madison y Spencer, actualmente empleados de NVIDIA.

De acuerdo con reportes disponibles, Lori tiene su propia fortuna. Tan sólo en NVIDIA tiene 69 millones de dólares en acciones. Una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) apunta que cuenta con un patrimonio neto de 9 mil 100 millones de dólares.

Tras el escándalo de infidelidad, Huang admitió estar involucrado con Alice Huang.

En una declaración enviada a los empleados de la empresa, Jensen pidió disculpas por engañar a su esposa con la supuesta espía: “Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron, a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo. A lo largo de mi vida, mi familia me ha brindado amor y apoyo. Merecen mi honestidad y lealtad. En cambio, los decepcioné y dañé la vida que construimos juntos”, señaló el multimillonario.

Y agregó: “Asumo toda la responsabilidad por mis actos y el daño causado, y acepto las críticas que conllevan. A mi esposa y familia: los amo. Sé que una disculpa no puede deshacer lo que hice. Espero que nuestra familia se recupere y que, con el tiempo, pueda volver a ganarme su confianza”.