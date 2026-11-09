El Congreso de Estados Unidos retoma este lunes su actividad tras el receso por las elecciones de medio mandato y lo hace con la sombra de un juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobrevolando el Capitolio, en lo que será un test sobre el apoyo republicano al mandatario.

Aunque a este Congreso se le conoce como "pato cojo", porque apenas le quedan dos meses de actividad antes de que los nuevos legisladores tomen posesión de sus escaños el 3 de enero, aún tiene algunas tareas importantes por delante, como aprobar unos presupuestos antes del 11 de diciembre o ese posible juicio político a Hegseth.

Después del tsunami azul del 3 de noviembre, que ha impulsado a los demócratas al mayor avance electoral desde el Watergate en 1974, los republicanos han empezado a interpretar las causas de la derrota y muchas de ellas apuntan a la guerra en Irán.

El propio vicepresidente JD Vance sentenció que la razón por la que perdieron "es la guerra" en un mensaje publicado en X al día siguiente de las elecciones, y a su afirmación le siguieron legisladores y otros miembros del partido que fueron colocando a Hegseth en el punto de mira.

Aunque, en realidad, el secretario de Defensa ya estaba señalado antes de los comicios porque el representante republicano Thomas Massie presentó a mediados de septiembre ocho artículos de acusación para impulsar un juicio político contra él, que quedaron en suspenso por el parón en el Congreso para las elecciones, pero que ahora podría reactivarse.

Una guerra sin autorización y destituciones militares

De hecho, Massie, que no formará parte de la próxima Cámara de Representantes, pero aún está en la actual, ya ha anunciado esta semana que lo único que Hegseth puede hacer para detener el proceso de destitución es dimitir voluntariamente.

La iniciativa del congresista republicano debe superar una votación en la Cámara de Representantes y, si prospera, se juzgaría a Hegseth en el Senado.

La lista de agravios que impulsa el posible juicio político se basa en "haber iniciado la guerra con Irán sin la autorización del Congreso y sin haber presentado al Legislativo una amenaza inminente que justificara la intervención militar ", pero la acusación también incluye "ataques letales ilegales contra sospechosos de narcotráfico" y la "captura d e Nicolás Maduro y Cilia Flores s in permiso legal".

El desgaste de Hegseth no se debe solo a sus decisiones en política exterior, sino también a su gestión al frente del Pentágono, especialmente a las destituciones de altos mandos militares, que han generado críticas dentro del Ejército y entre los republicanos.

Por el momento, Trump ha escenificado en público su apoyo al secretario de Defensa y ha asegurado que cuenta con su confianza, como señaló este domingo en el programa "60 minutos" de la cadena CBS, aunque también ha reconocido esta misma semana que recibe llamadas de personas descontentas con el expresentador de Fox News.

Presupuesto y cierre del Gobierno

El posible juicio político a Hegseth no será el único asunto que marcará estas últimas sesiones en el Capitolio, aún de mayoría republicana, ya que hay varias leyes importantes pendientes.

Entre ellas figura la aprobación de nuevas partidas presupuestarias, ya que la financiación federal vigente expira el 11 de diciembre (y podría provocar un cierre gubernamental si no recibe luz verde a tiempo), la ley de defensa anual y más propuestas de gasto para la guerra en Irán.

Con este escenario en el Congreso, y antes de que la mayoría demócrata tome posesión en enero, tanto el posible juicio político como la votación de las normas pendientes se convertirán en exámenes para medir el apoyo republicano a Trump tras la derrota electoral.