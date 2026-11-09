Si se acerca tu cumpleaños y quieres consentirte y al mismo tiempo ahorrar, te compartimos 7 tiendas y restaurantes en México que ofrecen regalos gratis y descuentos de cumpleaños.

Desde donas y bebidas gratis hasta descuentos en maquillaje, ropa y calzado, estas son las promociones que puedes aprovechar durante tu cumpleaños.

1. Krispy Kreme

La primera parada que puedes hacer en tu cumpleaños es Krispy Kreme, donde podrás recibir media docena de donas Glaseadas Originales gratis.

Para reclamar este regalo, deberás estar registrado en Krispy Kreme Rewards, de acuerdo con su página oficial.

Si te registras el mismo día de tu cumpleaños, deberás esperar 30 minutos para que la promoción aparezca en tu cuenta.

Esta promoción es válida únicamente el día de tu cumpleaños.

2. Starbucks

Otra promoción que no te puedes perder es la bebida gratis de Starbucks durante el mes de tu cumpleaños.

De acuerdo con su página oficial, esta promoción aplica en bebidas "preparadas en barra espresso", "de cualquier tamaño" y "cualquiera de sus presentaciones".

Para obtener tu bebida de cortesía en esta popular cadena de cafeterías, necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Descargar la aplicación oficial de Starbucks.

Haber realizado al menos una compra de $50 pesos durante los 90 días previos a tu cumpleaños. Este requisito también aplica para miembros nuevos.

Presentar una identificación oficial al momento de solicitar la promoción.

La promoción es válida durante todo el mes de tu cumpleaños.

3. Sephora

Si amas el maquillaje y estás inscrito en el programa Sephora Rewards, podrás recibir un regalo o un descuento durante el mes de tu cumpleaños.

De acuerdo con su página oficial, sólo podrás canjear "un único beneficio de cumpleaños al año", por lo que deberás elegir entre las siguientes opciones:

Regalo de cumpleaños: está "sujeto a disponibilidad, existencias y temporalidad" . Puedes canjearlo en una tienda oficial o a través de su página web.

está . Puedes canjearlo en una tienda oficial o a través de su página web. Descuento de cumpleaños: es válido únicamente en tiendas físicas y el porcentaje dependerá de tu nivel dentro del programa de lealtad:

es válido únicamente en tiendas físicas y el porcentaje dependerá de tu nivel dentro del programa de lealtad:

Para obtener cualquiera de estos beneficios, deberás haber realizado al menos una compra durante los seis meses previos a la solicitud y presentar una identificación oficial.

Ambas promociones son válidas durante todo el mes de tu cumpleaños.

4. Italianni's

En Italianni's también podrás recibir un regalo o un descuento durante el mes de tu cumpleaños.

Estos son los beneficios que ofrece la cadena de restaurantes:

Budín de cortesía: para obtenerlo, necesitarás presentar una identificación oficial durante el mes de tu cumpleaños.

para obtenerlo, necesitarás presentar una identificación oficial durante el mes de tu cumpleaños. Descuento de $200 pesos: es válido en un consumo mínimo de $500 pesos durante el mes de tu cumpleaños.

Para acceder al descuento de $200 pesos, deberás descargar la aplicación del restaurante, ser socio de su programa de lealtad WOW Rewards y presentar una identificación oficial.

5. Nike

Si necesitas tenis nuevos, Nike también celebra tu cumpleaños con dos descuentos que puedes aprovechar durante todo el mes:

20% de descuento: válido en compras realizadas a través de su página web o aplicación. Aplica únicamente en productos sin descuento.

válido en compras realizadas a través de su página web o aplicación. Aplica únicamente en productos sin descuento. 10% de descuento: válido en tiendas participantes. Para obtenerlo, deberás presentar una identificación oficial. Es acumulable únicamente con descuentos en tienda de hasta el 30%. Se permite un máximo de dos pares de calzado o dos piezas de la misma talla en un solo ticket por día y cliente.

Para acceder a cualquiera de estos descuentos, deberás registrarte como miembro de Nike al menos un mes antes del mes de tu cumpleaños. De lo contrario, el beneficio estará disponible hasta tu siguiente cumpleaños.

Durante los primeros días o las primeras dos semanas del mes de tu cumpleaños, recibirás un código promocional por correo electrónico o a través de la aplicación, que podrás canjear según las condiciones de cada promoción.

6. Bershka

Otra tienda que festeja tu cumpleaños es Bershka, que ofrece $100 pesos de descuento en tus compras.

Para aprovechar esta promoción, necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una cuenta en línea de Bershka .

. Registrar tu fecha de nacimiento en tu perfil al menos 30 días antes de tu cumpleaños.

El descuento de $100 pesos se activará siete días antes de tu cumpleaños y tendrá una vigencia total de 14 días. Una vez vencido el plazo, ya no podrás utilizarlo.

Este beneficio está disponible tanto en línea como en tiendas físicas.

7. El Globo

Finalmente, puedes acudir a El Globo para obtener un 10% de descuento en tu pastel favorito durante el mes de tu cumpleaños.

Para aprovechar esta promoción, deberás cumplir con los siguientes requisitos:

El cumpleañero deberá acudir a una sucursal o isla de El Globo .

. Si eres mayor de edad, deberás presentar una copia de tu INE o acta de nacimiento.

o acta de nacimiento. Si eres menor de edad, deberás presentar un documento que acredite tu mes de cumpleaños. Este documento podrá ser presentado y entregado por un familiar.

La promoción es válida durante todo el mes de tu cumpleaños.

Para conocer más detalles sobre los términos y condiciones de los regalos de cortesía y descuentos por cumpleaños, visita la página oficial de cada establecimiento mencionado.