La Navidad ya llegó a Starbucks, pues la cadena de cafeterías anunció el regreso de una de sus promociones más esperadas del año: los vasos rojos reusables.

Los fans de Starbucks pueden encontrar estos vasos coleccionables en México desde el miércoles 4 de noviembre de 2026 en las sucursales participantes.

Sin embargo, se trata de una promoción que suele agotarse rápidamente y varios usuarios en redes sociales han reportado que ya no alcanzaron su vaso.

Aquí te contamos cómo conseguir el vaso rojo de Starbucks 2026, hasta cuándo estará disponible la promoción y cuándo llegará el menú navideño de la popular cadena de cafeterías.

¿Cómo conseguir el vaso rojo de Starbucks 2026?

La promoción de los vasos rojos reusables de Starbucks es válida en tiendas físicas de la cadena en la República Mexicana.

Para obtener uno de estos vasos coleccionables, necesitas comprar alguna de las siguientes bebidas:

Bebidas calientes: preparadas en barra, en tamaños Grande (400 ml) o Venti (500 ml).

preparadas en barra, en tamaños Grande (400 ml) o Venti (500 ml). Bebidas heladas: preparadas en barra, en tamaños Grande (400 ml) o Venti (500 ml).

preparadas en barra, en tamaños Grande (400 ml) o Venti (500 ml). Frappuccino: en tamaños Grande (400 ml) o Venti (500 ml).

Recibirás un vaso rojo reusable de cortesía por cada bebida participante que compres.

Sin embargo, la promoción no aplica en bebidas embotelladas ni en el café del día. Tampoco está disponible mediante Pick Up ni el servicio de entrega a domicilio de Starbucks.

Además, está sujeta a la disponibilidad de vasos reusables en cada sucursal, por lo que te recomendamos acudir cuanto antes a tu Starbucks más cercano.

¿Hasta cuándo estará disponible el vaso rojo de Starbucks 2026?

La promoción del vaso rojo de Starbucks 2026 comenzó el 4 de noviembre y estará vigente hasta agotar existencias.

De acuerdo con Starbucks, la promoción está limitada a 305,048 vasos reusables en México.

¿Cuándo será el Día del Vaso Rojo de Starbucks en Estados Unidos?

Si vives en Estados Unidos, tendrás que esperar un poco más para conseguir el vaso rojo reusable de Starbucks.

De acuerdo con USA Today, la promoción comenzará el 17 de noviembre de 2026.

¿Cuándo llegará el menú navideño de Starbucks a México?

Por el momento, no se ha revelado cuándo estará disponible el menú navideño de Starbucks en México.

Sin embargo, USA Today informó que en Estados Unidos estará disponible a partir del 5 de noviembre e incluirá las siguientes bebidas:

Tiramisu Velvet Latte (disponible caliente o helado).

Tiramisu Velvet Cold Brew.

Chai helado de crema de caramelo brûlée.

Matcha helado de crema de galleta de azúcar.

Refresco de manzana y granada.

Refresco nevado de manzana y granada.

Moca de menta (disponible caliente, helado o como Frappuccino).

Latte de caramelo brûlée (disponible caliente, helado o como Frappuccino).

Latte de galleta de azúcar (disponible caliente o helado).

Chai de crema de pan de jengibre (disponible caliente o helado).

Aunque, no se sabe si será el mismo menú para nuestro país.