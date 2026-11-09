Si eres estudiante o padre de familia y tienes planes para el megapuente de noviembre de 2026, seguramente te interesará saber si hay clases este viernes 13 de noviembre y qué ha dicho la Secretaría de Educación Pública (SEP) al respecto.

Este lunes 16 de noviembre es un día de descanso obligatorio, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), debido a que se recorre la conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que se celebra el 20 de noviembre.

También, en el calendario escolar de la SEP 2026-2027, se marca como un día de suspensión de labores docentes.

Por ello, estudiantes, maestros y demás trabajadores tendrán descanso ese día.

Si eres trabajador formal, recuerda que el 16 de noviembre es un día de descanso obligatorio con goce de sueldo. Sin embargo, si acudes a trabajar, tu empleador deberá pagarte tu salario diario normal más el doble.

Pero ¿habrá clases el viernes 13 de noviembre para los estudiantes?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP 2026-2027, los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) no tendrán clases el viernes 13 de noviembre, debido a que habrá "registro de calificaciones".

Los maestros sí deberán asistir a trabajar ese día.

¿Qué días comprende el megapuente de noviembre?

El megapuente de noviembre de 2026 comprenderá cuatro días:

Viernes 13 de noviembre: suspensión de clases únicamente para estudiantes de educación básica.

suspensión de clases únicamente para estudiantes de educación básica. Sábado 14 de noviembre: descanso para quienes habitualmente no tienen actividades escolares o laborales ese día.

descanso para quienes habitualmente no tienen actividades escolares o laborales ese día. Domingo 15 de noviembre: descanso para quienes habitualmente no tienen actividades escolares o laborales ese día.

descanso para quienes habitualmente no tienen actividades escolares o laborales ese día. Lunes 16 de noviembre: descanso obligatorio para los trabajadores y día sin clases para los estudiantes.

Además, este megapuente coincidirá con El Buen Fin 2026, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.