El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cuya compañía impulsa el auge de la inteligencia artificial (IA), admitió tener un amorío con una empresaria china que, según la inteligencia estadounidense, trabajaba para Pekín.

Esto es lo que se sabe del escándalo que salpica a Huang, que se convirtió en un asesor informal del presidente Donald Trump.

- ¿Qué ocurrió? -

Huang, de 63 años, reconoció este domingo tener una relación por fuera de su matrimonio en un mensaje enviado a los empleados de Nvidia.

"Fui infiel a mi esposa", escribió. "Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente", declaró.

Huang está casado con su esposa Lori desde 1985.

Sus declaraciones se conocieron después de que The New York Times informara que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que la mujer, Alice Huang, trabajaba para Pekín y estuvo filtrando información.

Nvidia reportó anteriormente que las interacciones de Huang con la ejecutiva china "no eran inusuales ni inesperadas", debido al vínculo empresarial entre ambos.

- ¿Quién es Alice Huang? -

Alice Huang -también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang- es una ejecutiva vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed.

¿Quién es Alice Huang y por qué la inteligencia de EU la vincula con China?. (Photo by various sources / AFP)

La empresa con sede en Singapur se escindió de una compañía china en 2023 y alquila capacidad de cómputo basada en chips de Nvidia.

The Wall Street Journal reportó que ella y Huang fueron fotografiados juntos en Taipéi en 2024 y 2025.

Según el Times, un memorando distribuido entre altos funcionarios estadounidenses citaba información de inteligencia de que ella era una agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

El documento de inteligencia decía que la mujer fue reclutada para reunir información sobre Huang y tratar de presionar para que Nvidia vendiera sus chips más avanzados en China.

El Journal señaló que las autoridades de Singapur y Taiwán también sospechaban que los servicios de inteligencia chinos la habían reclutado tras enterarse de su cercanía con Huang. De momento se desconoce el paradero de Alice Huang.

Funcionarios estadounidenses sospechan que Megaspeed ayudó a introducir de contrabando chips restringidos en China y el Departamento de Justicia asumió una investigación federal sobre la empresa.

China negó este lunes las acusaciones.

"Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

- ¿Por qué importa este caso? -

Nvidia controla aproximadamente el 90% del mercado de los chips que se utilizan para entrenar y ejecutar modelos de IA.

Washington ha restringido la venta de los más avanzados a China desde 2022 bajo la administración Biden.

Huang también ha sido uno de los asesores informales más influyentes de Trump en materia de IA.

El Journal informó de que los funcionarios de inteligencia sospechaban de la aventura, mientras Huang presionaba a la Casa Blanca para permitir la exportación de chips a China.

A finales del año pasado, impulsó la venta de los chips más potentes de Nvidia a ese país, un intento que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios bloquearon.

Trump sin embargo permitió la venta de un procesador menos avanzado, a cambio de un 25% de los beneficios para Estados Unidos.

Según el Times, Trump fue informado de los datos de inteligencia hace aproximadamente un año y no tomó medidas al respecto.

Trump señaló el domingo que no se arrepentía de no haber actuado. "Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación", insistió.

- ¿Qué medidas contempla la compañía?

Nvidia anunció el domingo que había abierto una investigación independiente sobre el asunto.

"Si bien el consejo no tiene motivos para creer que se haya visto comprometida la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, la investigación del consejo examinará toda la información disponible", señaló.

Según el Times, un comité de consejeros independientes que trabajará con asesores externos dirigirá la revisión, y Huang seguirá siendo el jefe de la compañía mientras tanto.

- ¿Qué viene ahora? -

Los líderes republicanos de comités de la Cámara de Representantes pidieron a Huang que acuda a una sesión informativa a puerta cerrada sobre los protocolos de seguridad de Nvidia en Washington el 18 de noviembre.

El analista Dan Ives, de Yorkville Ives, anticipa que el episodio derivaría en múltiples investigaciones en el Congreso.

Afirmó que es probable que Huang conserve su puesto en el corto plazo, pero que podría ser destituido en función de las conclusiones de la investigación interna.