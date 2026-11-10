La Gala Art+Film del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) reunió a algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento y la moda. Entre todas las celebridades que desfilaron por la alfombra roja, Kim Kardashian logró captar la atención de fotógrafos y asistentes con un llamativo look que combinó elegancia, glamour y sensualidad, consolidando una vez más su estatus como referente de estilo.

La empresaria y estrella de televisión acudió a la edición 2026 de la gala luciendo un espectacular vestido marrón oscuro cubierto de lentejuelas que resaltaba su figura. El diseño destacaba por sus aberturas estratégicas y una pronunciada espalda descubierta que se convirtió en uno de los principales atractivos de su aparición.

Kim Kardashian. Foto: Lisa O'CONNOR / AFP.

Para complementar el conjunto, Kardashian eligió unos zapatos negros cerrados de diseño clásico, permitiendo que el vestido se mantuviera como el centro de atención de su imagen durante la noche.

La fundadora de SKIMS apostó por una imagen elegante y equilibrada. Su larga cabellera lució una raya al centro y suaves ondas que caían sobre sus hombros, mientras que el maquillaje estuvo marcado por intensos ojos ahumados y un delicado toque de color en las mejillas.

En los labios optó por un tono nude mate que aportó sofisticación al conjunto. Fiel a la tendencia de que "menos es más", evitó el uso de joyas excesivamente llamativas para que todo el protagonismo recayera en el vestido.

Kim Kardashian. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

La gala anual reunió a numerosas figuras del mundo del espectáculo y la moda. Entre los asistentes destacaron nombres como Salma Hayek, Irina Shayk y Rosie Huntington-Whiteley, quienes también desfilaron por uno de los eventos culturales más importantes de Los Ángeles.

La presencia de tantas personalidades convirtió la velada en uno de los encuentros más comentados del fin de semana en Hollywood.

Más allá de la moda, la vida personal de Kardashian continúa generando titulares. En los últimos meses, su relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha despertado gran interés entre sus seguidores.

Los rumores de romance comenzaron a circular a principios de año y con el paso del tiempo ambos terminaron confirmando su relación al aparecer juntos en distintos eventos públicos y compartir momentos en redes sociales.

Recientemente también surgieron versiones que apuntan a que el campeón del automovilismo estaría buscando una residencia en Los Ángeles para pasar más tiempo cerca de la empresaria.

Mientras disfruta de un buen momento en el plano personal, Kim también ha compartido aspectos más sensibles de su vida. En la más reciente temporada del reality The Kardashians, la celebridad reveló detalles sobre un problema de salud que enfrentó recientemente.

Según explicó, fue diagnosticada con esofagitis, una condición que afecta el esófago y que adquirió una dimensión especialmente emocional debido a la historia familiar de Kim Kardashian. Su padre, Robert Kardashian, falleció hace 23 años a causa de cáncer de esófago a los 59 años.

En uno de los episodios emitidos recientemente, se mostró a la empresaria mientras recibía atención médica en un hospital acompañada por su madre, Kris Jenner, en una escena que conmovió a muchos espectadores.

La socialité también ha sido tema de debate en redes sociales debido a su estrecha conexión con piezas históricas de Hollywood.

Algunos usuarios recordaron la polémica surgida tras su aparición en la Met Gala con el icónico vestido de Marilyn Monroe y cuestionaron que continúe utilizando prendas o accesorios asociados con figuras legendarias del espectáculo.

Sin embargo, numerosos seguidores expresaron opiniones favorables y destacaron el respeto y admiración que Kardashian ha mostrado por los grandes íconos del cine.

Recientemente, la empresaria compartió la emoción que sintió al poder probarse joyas relacionadas con Elizabeth Taylor, una actriz por la que ha manifestado una profunda admiración durante años. Incluso produjo un documental sobre la leyenda de Hollywood y tuvo la oportunidad de conversar con ella antes de su fallecimiento en 2011.

"Mi amor por Elizabeth Taylor es profundo. Es alguien a quien he admirado y respetado durante muchos años, y poder probarme sus joyas fue una experiencia muy especial", expresó Kardashian en una publicación reciente.