Visitar Yellowstone National Park es una experiencia que figura en la lista de destinos soñados de millones de viajeros. Considerado el primer parque nacional del planeta, este impresionante espacio natural alberga géiseres, fuentes termales de colores únicos, cascadas, lagos, montañas y una de las concentraciones de vida silvestre más importantes de Norteamérica.

Ubicado entre los estados de Wyoming, Montana e Idaho, Yellowstone National Park recibe millones de visitantes cada año que llegan atraídos por sus maravillas geotermales y sus espectaculares paisajes. Si estás planeando un viaje, esta guía te ayudará a conocer las principales atracciones y algunos consejos esenciales para aprovechar al máximo tu visita.

¿Por qué Yellowstone es tan famoso?

El Parque Nacional Yellowstone fue establecido el 1 de marzo de 1872 y es reconocido por sus fenómenos hidrotermales únicos. Actualmente es uno de los parques más visitados de Estados Unidos gracias a sus géiseres, manantiales termales, lagos y abundante fauna silvestre.

Además, el parque cuenta con áreas protegidas y múltiples zonas desarrolladas para visitantes, senderismo, observación de fauna y actividades al aire libre.

Las mejores atracciones de Yellowstone

1. Old Faithful, el géiser más famoso del mundo

Una de las paradas obligatorias es Old Faithful, el géiser más conocido de Yellowstone y uno de los principales símbolos del parque. Sus erupciones periódicas atraen diariamente a miles de visitantes que se reúnen para observar cómo columnas de agua hirviendo emergen hacia el cielo.

La zona también cuenta con senderos, plataformas de observación y un centro de visitantes donde se puede aprender más sobre la actividad geotérmica del parque.

2. Grand Prismatic Spring

Otra de las imágenes más icónicas de Yellowstone es Grand Prismatic Spring, la fuente termal más grande de Estados Unidos. Sus llamativos tonos azules, verdes, amarillos y naranjas crean uno de los paisajes más fotografiados del parque.

La mejor vista panorámica suele obtenerse desde los senderos cercanos a Fairy Falls, aunque también existe una pasarela que permite admirar la fuente termal de cerca.

3. Grand Canyon of the Yellowstone

Muchos visitantes se sorprenden al descubrir que Yellowstone tiene su propio cañón espectacular. El Grand Canyon of the Yellowstone ofrece vistas impresionantes de paredes rocosas multicolores y poderosas cascadas.

Los distintos miradores permiten contemplar algunos de los paisajes más impresionantes del parque y son ideales para los amantes de la fotografía.

4. Yellowstone Lake

El enorme Yellowstone Lake es otro de los grandes atractivos del parque. Rodeado por montañas y bosques, ofrece paisajes espectaculares y oportunidades para disfrutar de caminatas y observación de fauna.

5. Lamar Valley

Quienes desean observar animales en libertad deberían incluir Lamar Valley en su itinerario. Esta zona es famosa por sus poblaciones de bisontes, alces, coyotes, osos y lobos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.

Fauna silvestre: una de las grandes experiencias del viaje

Yellowstone es hogar de numerosas especies de animales salvajes. Durante una visita es posible observar bisontes, osos grizzly, lobos, alces y águilas, entre muchos otros habitantes del ecosistema.

Sin embargo, el National Park Service recuerda que todos los animales son salvajes y potencialmente peligrosos, por lo que nunca deben ser alimentados ni perseguidos para obtener fotografías.

Consejos importantes para visitar Yellowstone

Planifica con anticipación

El parque recibe millones de visitantes cada año y muchos campamentos y alojamientos suelen agotarse con varios meses de anticipación. Reservar con tiempo es una de las mejores decisiones para evitar contratiempos.

Revisa el estado de las carreteras

Las condiciones climáticas cambian constantemente y algunos caminos pueden cerrar temporalmente por nieve o cuestiones operativas. Antes de iniciar el viaje, el National Park Service recomienda revisar las condiciones actualizadas.

Mantente en senderos y pasarelas

Las áreas geotermales pueden ser extremadamente peligrosas debido a las altas temperaturas del agua y del suelo. Los visitantes deben permanecer siempre en senderos marcados y pasarelas habilitadas.

Lleva ropa para cambios de clima

El clima en Yellowstone puede variar rápidamente incluso durante el verano. Es recomendable vestir por capas y llevar ropa impermeable para estar preparado ante cambios repentinos de temperatura.

Compra tu pase con anticipación

El National Park Service recomienda adquirir el pase de entrada antes de llegar para ahorrar tiempo y agilizar el acceso al parque.

¿Cuántos días se necesitan para conocer Yellowstone?

Aunque es posible recorrer algunas de sus principales atracciones en uno o dos días, la mayoría de los viajeros considera que entre tres y cinco días permiten explorar con mayor tranquilidad los principales géiseres, cañones, lagos, senderos y zonas de observación de fauna. Dada la enorme extensión del parque, dedicar más tiempo suele traducirse en una experiencia mucho más completa.