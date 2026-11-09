"¿Sabías que era una espía?": la pregunta que Trump le hizo al jefe de Nvidia y su inesperada respuesta

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que el jefe de Nvidia, Jensen Huang, "no tenía idea" de que una mujer con la que tuvo una aventura era una presunta espía china, y añadió que Huang estaba "sufriendo enormemente".

"Le hice esa pregunta: '¿Tenía alguna idea de que ella fuera una espía?' Él dijo: No tenía idea de que fuera una espía', y realmente le creo", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.