Desaparición de la joven "Gabby" Petito conmociona a Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos lanzaron una intensa búsqueda de una mujer de 22 años que desapareció misteriosamente durante un viaje por carretera con su novio, un caso que conmociona al país.

Gabrielle "Gabby" Petito renunció a su trabajo y empacó su vida en una furgoneta para viajar a través del país con su novio Brian Laundrie, de 23 años. La travesía, que comenzó en julio, era documentada en una serie de publicaciones en Instagram que parecían idílicas y en las que ambos aparecían sonrientes.

Pero hace más de dos semanas Laundrie regresó solo a su casa en North Port, Florida, en la furgoneta de Petito, y la familia de la chica presentó una denuncia por desaparición.

Laundrie se ha negado a cooperar con la policía. "Compartimos la frustración con el mundo en este momento", dijo el jueves el jefe de la policía de North Port, Todd Garrison, a los periodistas.

En agosto, la policía de Utah respondió a una denuncia de violencia doméstica en la que estaban implicados Petito y Laundrie.

Las imágenes de la cámara policial publicadas por los medios mostraban a una Petito angustiada diciendo que había tenido un altercado con Laundrie.

Hablando con un agente de policía después de que se detuviera su furgoneta, se vio a Petito llorando y diciendo que tiene problemas de salud mental.

Petito dijo que había abofeteado a Laundrie después de una discusión, pero añadió que no quería hacer daño.

"Antes no me dejaba entrar en el coche... me dijo que tenía que calmarme".