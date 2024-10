El conductor Gustavo Macalpin, quien se encontraba frente al noticiero 'Ciudadano 2.0' del canal 66 de Mexicali, Baja California, fue despedido en plena transmisión en vivo por Luis Arnoldo Cabada, director de la cadena de comunicación.

El instante se volvió rápidamente viral en redes sociales y despertó una ola de críticas por la forma sorpresiva en la que se dio la noticia, luego de que el director general interrumpió al periodista para agradecerle por su trabajo y continuo a informar su despido durante el programa en vivo.

“Realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpin… pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida, este es tu último día”, dijo Cabada.

Macalpin fue captado con una rostro de incertidumbre y aseguró que se trataba de “una sorpresa” para él, ya que fue “una manera bastante extraña” la forma en la que se le notificó la decisión.

“Pero bueno, yo muy contento con ustedes la oportunidad que he tenido a lo largo, si no me equivoco, de seis años y medio”, afirmó posterior a agradecerle al director general.

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial, compartió el momento a través de X (antes Twitter) y se sumó a las personas que lamentaron la acción que presenció el conductor: “Qué lamentable escena. Toda mi solidaridad con Gustavo Macalpin frente a este grotesco acto de censura”, señaló.

#Mexicali

Despinden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66.



Durante su programa 'Ciudadano 2.0' había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el Director general del canal para notificarle su despido. pic.twitter.com/XRSUjpNaKM — Berenice (@BereniceDiazG) October 8, 2024

¿Qué dijo Gustavo Macalpin tras su despido?

Gustavo Macalipin utilizó sus redes sociales para hablar de su despido, ya que diversas personas que lo siguen por su trabajo periodístico en el canal 66 se encontraban confundidas y manifestaron “no entender” lo que sucedió durante el programa en vivo.

A través de historias de Instagram, el conductor agradeció por las muestras de cariño que recibió de sus seguidores y compartió los mensajes que recibió tras su salida del programa en el que permaneció por más de seis años.

“En primer lugar quiero agradecer por todos sus mensajes, por todos sus comentarios, no me quiero poner como muy cursi porque no es mi estilo, pero la neta se siente rete bonito”, expresó.

Además, compartió que logró ser tendencia en Twitter (ahora X), "como siempre quiso", pero “a qué costo”, mientras que en Facebook publicó un meme protagonizado por él mismo en donde simula llorar con un paquete de Kleenex.

“No estoy llorando… se me metió un “me corrieron de Ciudadano 2.0” en el ojo”, señaló.