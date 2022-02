Detienen en Rusia a más de 800 manifestantes que protestan por ataque a Ucrania

La policía rusa detuvo el jueves en varias ciudades a más de 800 personas por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania, según la ONG de derechos humanos OVD-info.

Esta organización afirma que, al menos, 788 personas fueron arrestadas en 42 ciudades, cerca de la mitad en Moscú, donde la AFP fue testigo de decenas de detenciones en la céntrica plaza Puskhin.

Las autoridades rusas amenazaron este jueves con reprimir cualquier manifestación "no autorizada" contra la guerra en Ucrania, donde lanzó una amplia operación militar hace unas horas.

En un comunicado, el Comité de Investigación ruso avisó a su población de las repercusiones legales a las que se enfrenta cualquier persona que participe en protestas no autorizadas relacionadas con "la tensa situación en materia de política extranjera".

Downtown #Moscow where Russians protest against Putin’s invasion of #Ukraine. pic.twitter.com/K0wpEhBDrH