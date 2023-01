Detienen a ex peleador de la UFC por asesinato de su novia en México

El expeleador de artes marciales estadounidense, Phil Baroni, fue apresado por el presunto asesinato de su novia, anunciaron el miércoles autoridades estatales.

La mujer fue hallada muerta el primero de enero en el poblado costero de San Francisco, ubicado al norte de la localidad turística de Puerto Vallarta, dijo en un comunicado la Fiscalía del estado de Nayarit, en la costa del Pacífico.

La Fiscalía identificó al sospechoso como Phil “B” y mencionó que tenía nacionalidad estadounidense, pero un funcionario estatal confirmó más tarde el nombre completo del detenido e indicó que el lunes se realizaría la audiencia inicial del caso.

MMA veteran Phil Baroni arrested in Mexico for alleged killing of girlfriend



