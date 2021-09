Detienen a hombre por deambular en Texas disfrazado de villano de 'Halloween'

Un hombre fue detenido esta semana en playas de Texas, mientras esperaba la llegada del huracán ‘Nicholas’, ya que aterrorizó a la población por estar vestido como Michael Myers, el villano de las películas de Halloween.

El sujeto fue filmado por usuarios de redes sociales mientras caminaba a la orilla de la playa, solitario y amenazante.

Las personas que lo vieron, lo reportaron de inmediato ante el Departamento de Policía de Galveston, ya que vieron rastros de sangre en el cuchillo.

Just when you THINK you’ve seen it all, someone walks past you down the Galveston beach dressed like Michael Myers in Halloween ahead of Tropical Storm Nicholas pic.twitter.com/tiztJb4fNc