Detienen a más de 800 criminales en el mundo tras sofisticado operativo de FBI

El FBI confió en 80 lingüistas para analizar las comunicaciones de las grandes redes de narcotráfico desmanteladas en la operación internacional OTF Greenlight / Trojan Shield (Luz verde/Escudo Troyano), que ha provocado la detención de más de 800 personas en el mundo y el decomiso de unas 32 toneladas de drogas hasta el momento.

Así lo anunció este martes la agente a cargo de la oficina del FBI en San Diego (Calfifornia, EU), Suzanne Turner, encargada de liderar la operación a nivel global.

Estos 80 lingüistas y 100 agentes y analistas del FBI se desplazaron a la ciudad californiana, fronteriza con México, para revisar los mensajes que se intercambiaban delincuentes de todo el mundo en 45 idiomas diferentes a través de los 12.000 dispositivos móviles cifrados que la agencia estadounidense vendió de manera encubierta a organizaciones criminales bajo el nombre comercial ANOM.

Turner explicó en una rueda de prensa en San Diego que el FBI recibió "una copia de todos y cada uno de los mensajes que se originaron" a través de esa plataforma, que los delincuentes adquirieron y utilizaron pensando que se trataba de un medio de comunicación que dejaba a las agencias de seguridad fuera de juego.

En sus declaraciones, Turner aseguró que este operativo ha sido "el más sofisticado" de la historia y que ha logrado interrumpir las actividades de unas 300 organizaciones del crimen organizado.

Entre ellas, se encuentran el crimen organizado italiano, bandas de motociclistas ilegales australianas y organizaciones de narcotráfico internacional, precisó la agencia policial europea.

The #FBI joins @DEAHQ, @AusFedPolice, @Europol, and law enforcement partners in more than a dozen countries to announce the seizure of thousands of kilograms of narcotics and millions of dollars in criminal proceeds as a result of the operation. https://t.co/eT8BiFuUzS