Detienen a niño afroamericano de 8 años por robar papitas fritas

La policía de Siracusa, en el estado de Nueva York, se encuentra en el ojo del huracán tras detener a un niño afroamericano de 8 años que supuestamente acababa de robar una bolsa de papas fritas, en una escena grabada en video que se volvió viral.

El vídeo, grabado por un transeúnte y que ha sido visto más de 5 millones de veces, muestra a un agente sujetar desde atrás al niño por los brazos.

"¿Qué están haciendo?", pregunta el autor del video, Kenneth Jackson, al agente que se lo lleva preso. "¡Parece un bebé!".

"Adivina, adivina lo que estoy haciendo", responde el policía.

Según explica otro agente en el video, el chico estaba "robando cosas".

"¿Por estar robando una bolsa de chips, le están tratando como un ladrón - un asesino?", espeta el transeúnte que propuso pagar la bolsa de papas fritas, pero el argumento no convenció a los policías que se llevaron consigo al menor de edad.

Syracuse police really ? Over a bag of chips ? He’s just a kid. pic.twitter.com/DNOwcuUsvf