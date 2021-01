¿Dónde estuvo Barron Trump durante la mudanza a Florida?

Mientras sus hermanos mayores llamaron la atención en redes sociales por llorar durante el discurso de despedida de su padre como presidente de Estados Unidos, Barron Trump se hizo tendencia por desaparecer durante la mudanza a Florida.

El adolescente de 14 años fue el único miembro de la familia Trump que no estuvo en el discurso del expresidente en Joint Base Andrews antes de abandonar Washington DC.

Barron, quien es el único hijo de Melania y Donald Trump, tampoco fue visto saliendo de la Casa Blanca con sus padres el miércoles por la mañana cuando se dirigían a la base y posteriormente a Palm Beach, Florida.

Hasta el momento se desconoce en dónde se encontraba durante el lapso del viaje de la residencia oficial a la base, pero fuentes afirman que sí voló junto a su familia a Florida la mañana del miércoles, por lo que pudo haber estado en el Air Force One al menos mientras Trump pronunciaba su discurso de despedida y agradecimiento.

En redes sociales, su ausencia originó tal conmoción entre los internautas que se preguntaron curiosos ¿dónde está Barron? ¿ya está en Florida? ¿abordó primero el avión? ¿se quedó en la Casa Blanca?

Incluso con esta última pregunta los usuarios de Twitter compararon la ausencia de Barron Trump con el personaje principal de Mi Pobre Angelito (Home Alone), Kevin McCallister, cuando su familia lo olvida en casa mientras ésta se va de vacaciones a París para Navidad.

“Home Alone: Los Trump dejaron a Barron en la Casa Blanca”, escribió un usuario. “Home Alone 5 protagonizada por Barron Trump”, añadió otro, mientras que un tercer usuario sugería a los Biden revisar el sótano de la Casa Blanca.

Melania también fue incluida en esta comparación con la película, pero como la madre de Kevin.

“A bordo del Air Force One Trump voltea a ver a Melania y dice ‘Tengo la sensación de que olvidamos algo’. Después de una ligera pausa, Melania mira alrededor y grita ‘¡Barron!’. Así es como empieza el reboot de Mi Pobre Angelito”.

Aboard Air Force One Trump turns to Melania and says, “I have this feeling we are forgetting something.” After a slight pause, Melania looks straight ahead and screams “Barron!” and this begins the Home Alone reboot. #InaugurationDay