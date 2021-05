¿Dónde y a qué hora ver el eclipse de "luna de sangre"?

Esta semana se podrá observar el primer eclipse lunar del 2021 que conjuntará los fenómenos de "superluna" y la "luna de sangre"

El eclipse lunar se forma cuando la Tierra no permite que la luz del sol alcance a la luna, así que toma una tonalidad oscura conforme la sombra del planeta la cubre.

En el momento en que la luna toma una tonalidad rojiza es cuando la atmósfera terrestre absorbe los otros colores y doble un poco de luz solar en su dirección, lo que es llamado popularmente "luna de sangre", de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA).

La superluna se forma cuando este satélite natural se ve más grande de lo normal porque la luna llena coincide con el acercamiento con la Tierra.

La noche de este miércoles, a causa de la luna llena, el planeta más visible desde la Tierra será Venus y también se podrán ver con mayor facilidad Mercurio y Marte.

La agencia estadounidense asegura que es seguro observar todas las fases del eclipse, ya sea a simple vista, con binoculares o con un telescopio.

El siguiente evento que se podrá ver desde la Tierra, según reporta la NASA es un eclipse solar el próximo jueves 10 de junio, cuando la luna bloqueará una parte del sol.

In one week, a full Moon near its closest point to Earth in its orbit will cross into Earth's shadow. That makes a super lunar eclipse, or if you will, a super blood Moon!



