Antimonárquicos abuchean a Carlos III: "no es mi Rey"

Dos manifestantes antimonárquicos abuchearon este lunes el convoy del rey Carlos II durante su visita al Parlamento británico mientras portaban una pancarta con el lema "No es mi rey", una imagen poco común en este período de duelo por la muerte de Isabel II.

Los dos manifestantes, que portaban cada uno una hoja de papel con los lemas "No es mi rey", "Abolición de la monarquía" y "Abajo el feudalismo", se situaron en la acera frente al Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico.

Una manifestante se aproximó a continuación a la verja del Parlamento, antes de que agentes de la policía la alejaran, según imágenes difundidas por el diario Evening Standard.

"Es un lugar político y es un día político", explicó la mujer a AFP, sin querer revelar su identidad. "El parlamento acogió Carlos Windsor como nuevo jefe de Estado en este país sin que el pueblo haya podido pronunciarse (...) No es justo", defendió.

