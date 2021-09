Dragon de SpaceX, ¿cómo es la vida en la cápsula espacial de Elon Musk?

La primera misión de turismo espacial de SpaceX, de Elon Musk, despegó el miércoles desde Florida y sus cuatro tripulantes ya han visto más de 25 puestas y salidas de sol.

SpaceX ha dado pocos detalles sobre su aventura desde que la nave alcanzó una órbita más lejana que la de la Estación Espacial Internacional.

Esto es lo que sabemos sobre la vida a bordo:

Los cuatro turistas espaciales -un multimillonario y otros tres estadounidenses- van a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX. Mide 8,1 metros de altura y tiene un diámetro de cuatro metros.

La cápsula se compone de un tronco, inaccesible para la tripulación, sobre el que se asientan los habitáculos. El volumen total de la cápsula es de sólo 9.3 metros cuadrados.





Chris Sembroski, un veterano de la Fuerza Aérea de 42 años que integra la tripulación, lo comparó con viajar con amigos en una furgoneta, de la que, sin embargo, no es posible salir si se quiere tomar un poco de aire.

La tecnología exacta de los aseos a bordo de la cápsula es un secreto de SpaceX.

Pero Hayley Arceneaux, una de los cuatro miembros de la tripulación, dijo en un documental de Netflix que el "baño está en el techo".

El inodoro está situado cerca de la cúpula de observación de cristal transparente, o domo, que proporciona una espectacular vista de 360 grados del Cosmos.

La privacidad está asegurada con una simple cortina.

SpaceX publicó el viernes una videollamada entre la tripulación de Inspiration4 y los pacientes del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, en Memphis (Tennessee).

