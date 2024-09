Un hombre identificado como Greg Harris, propietario de la cafetería Canna Coffee en Washington, Estados Unidos, fue captado mientras agredía verbalmente a un repartidor de comida rápida por hablar español.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el acontecimiento ocurrió contra Gregorio Amundarain, un migrante venezolano que llegó a las instalaciones por un pedido, pero fue recibido con insultos por “ganar dinero” en un país angloparlante sin hablar inglés.

“Si quieres ganar dinero en Estados Unidos, aprende inglés. Este no es tu maldito país, aprende inglés”, expresó.

En entrevista para Univisión, el repartidor aseguró que los hechos comenzaron tras solicitar que el dueño se acercara a la puerta porque “tenía miedo” que la mascota del lugar “lo fuera a morder”, sin embargo, la petición fue tomada con agresividad e incluso, la comida le fue arrebatada de sus manos.

El incidente considerado por usuarios como un “crimen de odio contra la población hispana”, produjo que el joven venezolano llamara a las autoridades, pero a pesar de las pruebas, los oficiales le indicaron que no podía proceder la demanda.

“La policía llegó como a los 10 minutos, yo les mostré el video a los oficiales, les dije que yo quería denunciarlo, porque prácticamente me humilló, me sentí muy humillado (...) me dijeron que el video no era para una demanda, no era para una denuncia, que no podía hacer nada, que lo mejor era que yo me vaya”, señaló Amundarain.

Greg Harris apareció en un video de Instagram para esclarecer la situación y aseguró que se trataba de un malentendido porque él no es una persona racista; "No más odio, ¿de acuerdo? Los amo a todos. No me dirigí a ningún grupo racial o étnico específico ni a ningún momento en particular. Estoy tratando de superar este malentendido que estamos teniendo en este momento. No somos personas racistas, pero nos levantaremos de esta situación”.

Uber elimina a Canna Coffe de su aplicación

Tras el video viral, la plataforma de entrega de comida a domicilio conocida como Uber Eats, lanzó un comunicado en X (antes Twitter), donde lamentó el comportamiento del propietario y aseguró que el establecimiento quedará fuera de sus servicios.

“Nos disgusta el comportamiento que se muestra en este video. El odio no tiene cabida en nuestra plataforma y hemos eliminado esta empresa de nuestra aplicación y estamos trabajando para comprobar el bienestar de este mensajero”, informó.

Autoridades cierran Canna Coffe

El 11 de septiembre, DC Health visitó las instalaciones de Canna Coffe para realizar una inspección de calidad y tras encontrar varias violaciones, instó al establecimiento a cerrar a partir del 18 de septiembre.

Sin embargo, tras el vídeo viral, las autoridades se percataron que la cafetería seguía operando de manera ilegal, a pesar de contar con un oficio que le impedía su funcionamiento e informaron su clausura "hasta nuevo aviso". De acuerdo con The Washington Post, el lugar también es investigado por la policía por operar como un establecimiento de cannabis.