Un incendio destruyó un refugio de gatos en Long Island, New York, matando al hombre fundador del santuario, quien vivía allí, y a por lo menos 59 de los felinos que rescató, informaron las autoridades.

El incendio en el Happy Cat Sanctuary, ubicado en la localidad de Medford, Nueva York, fue reportado poco después de las 7 de la mañana del pasado lunes, mientras que la causa del incidente se encuentra bajo investigación.

El cuerpo del fundador Christopher Arsenault, de 65 años, fue encontrado en una habitación trasera, indicaron los funcionarios.

“Parecía ser una persona muy cariñosa. Su vida giraba en torno a los gatos” , comentó Roy Gross, jefe de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) del condado de Suffolk.

Se estima que unos 150 gatos sobrevivieron en las instalaciones, que también incluían edificios al aire libre, comentó Gross. Algunos de los animales sobrevivientes sufrieron quemaduras e inhalación de humo. La SPCA y otros grupos de rescate de animales estaban trabajando juntos para organizar su cuidado.

Christopher Arsenault fundó Happy Cat en 2006 tras la muerte de su hijo Eric, de 24 años, en un accidente de motocicleta, según el sitio web del santuario. Arsenault describió haber encontrado su vocación cuando se topó con unos 30 gatitos enfermos y los cuidó hasta que recuperaron la salud.

En el momento del incendio, estaba planeando trasladar el santuario de Long Island a una granja en el norte del estado, señaló Gross.

"Desafortunadamente, este desastre ocurrió y ahora él se ha ido" , dijo Gross. "En este momento, estamos en las primeras etapas de tratar de organizar todo esto para cuidar de estos animales".

