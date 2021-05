Eiza González, la actriz más taquillera de Hollywood

La actriz Eiza González presumió este domingo de ser una de las cinco estrellas más taquilleras del Hollywood actual, según un portal especializado, algo especialmente importante para la mexicana por ser mujer y latina.

Según datos del portal The Numbers, González es la quinta de una lista de las estrellas más taquilleras, según la taquilla nacional de las películas en las que tuvieron un papel principal en 2021 y los dos años anteriores.

La mexicana es la primera mujer de la lista, por detrás solo de Samuel L. Jackson, que lidera la tabla, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith.

In box office based on the last three years. Esto va pa mis mexicanos y latinos. Por que nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo por que ustedes son los que van al cine https://t.co/ApSi72E7Rl pic.twitter.com/WXQfXgGCe3

Días después de publicar un duro mensaje en Twitter en el que lamentaba la presión que sufre en Hollywood, que -aseguró- "destruye" su salud mental, ahora se mostró mucho más positiva.

En Instagram recordó la "cantidad de veces" que lloró al escuchar, "una y otra vez", que una mujer de origen latino o "cualquier estereotipo relacionado" con ella no podía ser protagonista, pero que eso no la desanimó y continuó creyendo en sí misma.

Honestly this industry chips away at me and my mental health so badly sometimes. Like Jesus Christ.