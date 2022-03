"El amor te hace hacer locuras", dijo Will Smith llorando tras golpear a Chris Rock en los Oscar

El ataque de ira de Will Smith, quien golpeó al humorista Chris Rock por bromear con la alopecia de su esposa, dejó atónito al público durante la ceremonia de los Óscar minutos antes de verle llorar al recibir la estatuilla al mejor actor, pero la gala tuvo otros momentos destacados, como la petición de ayuda para Ucrania.

Todo se desarrollaba según lo planeado hasta que el humorista Chris Rock subió al escenario para presentar el Óscar al mejor documental. Hizo un par de chistes y después uno sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, quien sufre alopecia.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz