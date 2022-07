¿El 'fin del mundo'? Un extraño fenómeno pintó de verde el cielo de Dakota del Sur

En redes sociales se están viralizando varias imágenes captadas durante un extraño fenómeno que pintó el cielo de verde y asustó a los residentes de Dakota del Sur en Estados Unidos.

Usuarios que viven en los alrededores de la región de Sioux Falls recurrieron a internet para compartir fotos y videos del fenómeno que generó nubes espesas en color verde intenso, que en la ficción bien podrían ser parte de los efectos especiales de una película de terror o de un episodio de Stranger Things.

El Servicio Meteorológico Nacional aclaró que este fenómeno no se trataba de la antesala del fin del mundo o de la llegada de extraterrestres, como lo sugirieron los internautas, sino que es resultado de un derecho que atravesó Dakota del Sur, Iowa y Minnesota.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), un derecho es una tormenta de viento generalizada asociada con chubascos o tormentas eléctricas que se extienden a más 400 kilómetros y se mueven a gran velocidad.

Se cree que el color verde se genera cuando la luz azul de las nubes de lluvia se combinan con las luces rojas y amarillosas de las puestas de sol, aunque la ciencia no está del todo segura.

Investigadores sugieren que las nubes verdes de tormenta se forman con una combinación de colores ocultos en la luz del sol interactuando con la lluvia y el hielo.

A medida que la luz pasa de una sustancia a otra, se desdobla y deforma en un proceso llamado refracción.

Este tipo de tormentas ocurren en las partes central y oriental de Estados Unidos en promedio dos veces por año, destaca National Geographic.

Video of the green sky behind the wall cloud as it passes Sioux Falls, SD SoDakZak on Reddit pic.twitter.com/RzsnKwX19R

Durante este terrorífico evento natural, decenas de comunidades se quedaron sin electricidad por varias horas desde la tarde del martes hasta el miércoles.

Asimismo, se alertó de tormentas con cielos negros, azules y grises, demás de nubes espesas verdes sobre Sioux Falls.

Los residentes destacaron en internet que las tormentas han ido más allá de lluvias fuertes y vientos. Incluso hubo quien bromeó que el color verde del cielo y el ambiente misterioso era un adelanto de la quinta temporada de Stranger Things, ya confirmada por los hermanos Duffer.

A continuación te dejamos con algunas de las fotos más impactantes tomadas durante el derecho.

Pics of the green sky from my family in Sioux Falls have been incredible! Had to dig up this fun green cloud infographic I made back in the day. Hail reports not too large at the moment, but storms are very moisture loaded in this warm, tropical environment. #SDwx #IAwx pic.twitter.com/S39JLSRfEu