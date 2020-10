Él fue ‘Beau’, el hijo de Joe Biden que murió por un cáncer agresivo

Joseph R. Biden III, mejor conocido como Beau Biden, era el hijo mayor de los tres que tuvo el actual candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, con su primera esposa Neilia Hunter.

Asimismo, fue uno de los seres queridos del político que se unieron a las desgracias y desfortunas de la familia.

Y es que Beau perdió la vida a los 46 años en 2015 debido a una enfermedad que se interpuso en su carrera como gobernador de Delaware para 2016.

Nacido el 3 de febrero de 1969, el hijo mayor de Joe se desempeñó durante dos periodos como el 44° fiscal general de Delaware y como Mayor en la Guardia Nacional del Ejército del mismo estado.

Al igual que su padre, Beau buscó una candidatura al Senado de Estados Unidos en 2010, pero sus planes fueron consumidos por un derrame cerebral leve y una cirugía.

Para 2014, anunció su campaña para la gubernatura de Delaware en las elecciones de 2016, pero de nueva cuenta sus planes fueron opacados por una terrible enfermedad cerebral que terminaría con su vida durante la carrera.

El político fue diagnosticado con cáncer en 2013 y falleció el 30 de mayo de 2015 por un glioblastoma a los 46 años. Tras su diagnóstico, Beau se sometió a una cirugía, así como a sesiones de quimioterapias y radiaciones, pero su salud se fue deteriorando de forma acelerada.

Pasó sus últimos momentos en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland donde recibió por más de una semana tratamiento sin mayor éxito.

Joseph Biden dejó a su esposa Hallie Olivere con quien se casó en 2002 y a dos hijos; Natalie de 11 años y Robert de nueve.

A través de un comunicado, el entonces vicepresidente de Estados Unidos en la administración de Barack Obama dio la noticia de su pérdida pronunciando:

Los Biden eligieron a Obama para pronunciar el elogio funerario de Beau. Dentro del conmovedor discurso, el entonces presidente dijo:

“Hizo en 46 años lo que la mayoría de nosotros no pudimos hacer en 146. No dejó nada en el tanque. Era un hombre que llevaba una vida en la que los primeros eran igual de importantes que los últimos. y el ejemplo que dio nos hizo querer ser un mejor padre, un mejor hijo, o un mejor hermano o hermana, mejor en el trabajo, o un mejor soldado. Nos hizo querer ser una mejor persona”.

Por su parte, su hermano Hunter recordó el fatal accidente en el que murió su madre Neilia y su hermana Noemi y en el cual ambos sobrevivientes lucharon para recuperarse.

En una entrevista para Morning Joe de MSNBC, el exvicepresidente dijo que Beau pensó que Joe podría ganar las elecciones para presidente de Estados Unidos si se lo proponía y reveló en un emotivo discurso:

“Beau debería ser el que se postule para presidente, no yo. Todas las mañanas me levanto, no es broma, y pienso para mí mismo: ‘¿Estará orgulloso de mí?’”.