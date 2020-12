La estrella mexicoestadounidense Selena Quintanilla sigue inspirando a mujeres latinas en Estados Unidos 25 años después de su trágica muerte, entre ellas la actriz Christian Serratos, quien interpreta a la icónica cantante en una nueva serie de Netflix.

Serratos, de raíces mexicanas, creció en Pasadena, California (Estados Unidos), escuchando y admirando a Selena, cuyo talento, belleza y presencia sobre el escenario la motivaron a no rendirse nunca en sus aspiraciones artísticas.

La actriz de 30 años protagoniza "Selena: la serie", del gigante del streaming Netflix, sobre la cantante, considerada por la publicación estadounidense Billboard la artista latina más grande de todos los tiempos, asesinada a tiros a los 23 años por la presidenta de su club de fans.

