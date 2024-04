El influencer mexicano ‘’Fofo Márquez’, conocido por compartir su vida de lujos a través de redes sociales, fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, tras ser filmado mientras golpeaba a una mujer en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México.

Tras la rápida viralización del video en el que se observa la agresión, las autoridades emitieron una orden de aprehensión en contra del youtuber y lo trasladaron al Penal de Barrientos, donde continuó abogando por su libertad.

Sin embargo, este 10 de abril de 2024, se informó la vinculación a proceso del joven de 26 años y el juez determinará si se requiere comenzar un proceso penal en su contra.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la vinculación a proceso es el procedimiento que se ejecuta en la audiencia inicial, en la que se establece la situación jurídica del implicado.

‘’Es la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; en él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente’’, informó.

Durante la audiencia, el influencer declaró temer por su vida, pero en redes sociales usuarios criticaron su postura actual, luego de que al ser detenido mostró una actitud ‘’prepotente’’.

"Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen", detalló.

¿Cómo fue y por qué comenzó la agresión?

De acuerdo con Edith ‘N’, mujer que fue agredida por el influencer, los hechos se suscitaron por un problema automovilístico, tras golpear los retrovisores del BMW que conducía ‘’Fofo’’ y ser recibida con golpes al intentar marcarle al seguro.

Además, después de la primera audiencia confesó sentir miedo por la influencia del implicado, quien es conocido por hablar de la cantidad de dinero que posee.

‘’Por supuesto que tengo miedo, todos sabemos que es un youtuber y sabemos que es una persona que nos dice que es un millonario. Para ninguno de nosotros es una novedad y pues el poder económico que él tiene, pues sí me siento con miedo y siento con miedo a mi familia’’, aseguró.

Tras la vinculación a proceso, la mujer estableció que los abogados aún no terminan el caso.

‘’Acuérdense que este proceso todavía no queda concluido porque sus abogados tienen el derecho todavía a apelar ésta determinación que dio la juez’’, indicó.

¿Quién es Fofo Márquez?

Fofo Márquez es un influencer mexicano de 26 años, conocido por compartir videos sobre su vida de lujos en redes sociales, que confirmó su fortuna en distintas entrevistas al asegurar que lleva tres generaciones siendo millonario.

Es hijo de Rodolfo Márquez Flores, un empresario petrolero que alcanzó grandes cantidades de dinero tras sus negocios de gasolinas y calzado en México, pero que falleció el pasado 22 de noviembre debido a un tipo de cáncer.

