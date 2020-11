“El tiempo lo dirá”, Trump más cerca de admitir su derrota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo cerca el viernes de admitir que perdió las elecciones del 3 de noviembre ante Joe Biden, pero finalmente se limitó a señalar: "el tiempo lo dirá".

Trump, quien aún no felicitó a su rival, declarado ganador el sábado según proyecciones de medios en base a resultados oficiales, habló desde los jardines de la Casa Blanca para informar sobre la pandemia de covid-19.

"No vamos a ir a un confinamiento", prometió. "Yo no iré. Este gobierno no irá a un cierre".