Elecciones 2020. Nuevos arrestos en NY en protesta contra el supremacismo blanco

La policía de Nueva York arrestó este jueves a varias personas en una nueva manifestación en la que unas 200 personas, convocadas por el movimiento de Black Lives Matter y la comunidad transexual negra, recorrieron las calles de Manhattan mostrando su rechazo al supremacismo blanco al grito de "you can't stop the revolution" (no puedes parar la revolución).

La marcha, que comenzó frente al icónico bar de Stone Wall, donde se produjeron las protestas que espolearon el movimiento LGTB en 1969, estaba inicialmente flanqueada por decenas de policías que se desplazaban en bici y en moto, vehículos con los que rodearon a los manifestantes y comenzaron a hacer arrestos una hora después de iniciarse la manifestación.

Las autoridades no han dado detalles del número de detenciones, pero se estima que son notablemente menores que los 50 de la jornada anterior, cuando las fuerzas de seguridad cargaron en varias ocasiones contra una manifestación en contra del presidente Donald Trump y sus denuncias contra el proceso electoral.

"Las instituciones supremacistas blancas que no defienden las vidas negras van a caer", dijo en un breve discurso una de las organizadoras poco después de alcanzar la macha la céntrica plaza de Union Square, hasta donde llegó la protesta, que adquirió un ambiente festivo.

"Pase lo que pase en las elecciones, vamos a seguir siendo fuertes, porque nos tenemos unos a otros", aseveró en referencia a los ajustados comicios presidenciales de EE.UU.

Entre los manifestantes, que portaban la bandera multicolor que representa la comunidad LGTB, se oían gritos de "fuck you president" (que te jodan, presidente), en referencia a Donald Trump, y "facist system" (sistema fascista).

Tras el discurso, y con una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en Union Square, la mayor parte de los manifestantes se dispersaron, pero la policía se enfrentó en varias ocasiones a medio centenar de personas que permanecieron en la plaza, y que comenzaron a ocupar las calzadas.

Por su parte, la Policía de Nueva York informó en las redes sociales tras la manifestación de que uno de los agentes fue atacado por una de las personas que participaba en la protesta.