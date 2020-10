Elecciones 2020. Voto anticipado ya supera al de 2016

La votación anticipada o por correo para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos ya es más numerosa que en las elecciones de 2016, según un estudio independiente publicado el domingo.

Nueve días antes de la votación, el Proyecto Electoral de Estados Unidos, un centro de estudios de la Universidad de Florida, anunció que hasta el domingo más de 59 millones de votantes ya habían sufragado.

En 2016, votaron por adelantado 57 millones de estadounidenses, ya sea en persona o por correo, según el sitio web de la Comisión de Asistencia Electoral.

Preocupados por la pandemia de coronavirus o motivados por los riesgos del enfrentamiento electoral entre el presidente republicano Donald Trump y el exvicepresidente demócrata Joe Biden, los estadounidenses votaron por adelantado por millones.

Hasta ahora, los demócratas, que han estado impulsando la votación anticipada este año, lideran el número de votos emitidos hasta ahora, pero no está claro si esto puede ser una indicación de tendencia sobre el resultado final.

Por su parte, Trump y los republicanos han dicho que la votación por correo abre posibilidades de fraude, y se espera que muchos votantes republicanos sufraguen el día de las elecciones, el 3 de noviembre.

El Proyecto Electoral predice que en total más de 150 millones de estadounidenses podrían votar este año. La participación en los comicios de 2016 fue de 137 millones.

