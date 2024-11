Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata que está por disputarse la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, cuenta con una fortuna millonaria producto de sus labores políticas, pero también por sus inversiones en diferentes rubros que le han brindado una vida acomodada en su país.

De acuerdo con la información de Forbes, a la cantidad neta que la actual vicepresidenta, se suman los fondos de su esposo, Douglas Emhoff, quien además de ser segundo caballero, cuenta con estudios en Derecho que le permitieron defender a estrellas del mundo del espectáculo y deportistas.

¿Cuál es la fortuna total de Kamala Harris?

El medio estadounidense estableció, según datos de estimación, que la fortuna de Kamala Harris y su esposo, Douglas Emhoff, es de 8 millones de dólares, es decir, cerca de 162,010,080 pesos mexicanos.

Durante su trayectoria profesional, la candidata de 60 años, trabajó en diversos puestos políticos en Estados Unidos, desde su desempeño como fiscal de distrito en San Francisco, donde recibió un salario de 200,000 dólares al año o su cargo como fiscal general de California que le fue retribuido con 159,000 dólares anuales.

Tras ser seleccionada como senadora, Harris recibió 174,000 dólares al año, sin embargo, su mayor salario se le otorgó cuando cumplió sus labores como vicepresidenta de Estados Unidos con un sueldo de 235,100 dólares anuales.

Además, su etapa como escritora de los libros "Smart on Crime", "Superheroes are Everywhere" y "The Truths We Hold", le dejaron regalías por más de $500,000 dólares, mientras que en pareja, el matrimonio junta entre jubilación e inversiones una fortuna de entre 2.9 millones y 6.6 millones de dólares.

En efectivo, la pareja ha recaudado más de $850,000 dólares, según la información de Forbes. También poseen una casa de 4 millones de dólares estadounidenses.

¿En donde se concibieron Kamala Harris y Douglas Emhoff?

De acuerdo con USA Today, Kamala Harris y Douglas Emhoff se conocieron en una cita a ciegas, luego de que el mejor amigo de la candidata demócrata planeó juntarlos porque “harían linda pareja”.

Aunque se casaron en 2014, Emhoff tuvo un matrimonio previo con la productora Kerstin Emhoff, con quien tuvo dos hijos: Cole y Ella Emhoff, quienes mantienen una relación cercana con Harris.

Desde que comenzó su relación, ambos han compartido tiernas publicaciones en Instagram para dejar muestra de su amor, e incluso, Emhoff dejó sus labores como abogado de espectáculos para desempeñar sus actividades como segundo caballero y apoyar a su esposa.