Elon Musk anuncia restablecimiento de cuentas suspendidas en Twitter

El propietario de Twitter, Elon Musk, anunció el jueves que la próxima semana comenzará a restablecer las cuentas suspendidas en la plataforma, después de que la mayoría de los votantes en una encuesta en la red social se pronunciaran a favor de la medida.

"El pueblo habló. La amnistía comienza la semana próxima", tuiteó Musk, quien el miércoles había lanzado una consulta sobre el tema entre los usuarios de Twitter. Musk acompañó su mensaje con la expresión "Vox Populi, Vox Dei" ("La voz del pueblo es la voz de dios").

El 72,4% de los aproximadamente 3,16 millones de personas que votaron respondió "sí" a la pregunta de Musk, que planteaba si Twitter debería ofrecer una "amnistía general para las cuentas suspendidas siempre y cuando no hayan infringido la ley o enviado spam de forma escandalosa".

Musk, que compró la red social a fines de octubre por 44.000 millones de dólares, ya había consultado a los usuarios para decidir si Donald Trump podría volver a la plataforma.

El expresidente estadounidense había sido vetado de la red social tras el asalto al Capitolio de Washington en enero de 2021 por parte de sus partidarios.

La cuenta de Trump se restableció después de que una estrecha mayoría (51,8%) de los 15 millones de votantes de ese sondeo en Twitter se pronunció el sábado a favor del regreso del multimillonario republicano a la red.

Musk explicó muchas veces que compró Twitter porque la considera la "plaza pública digital", esencial para la democracia en el mundo.

