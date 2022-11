Elon Musk cobrará $8 dólares por mes para verificar las cuentas de Twitter

Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, anunció el martes en un tuit el próximo lanzamiento de un abono de 8 dólares por mes para aquellos usuarios que deseen certificar la autenticidad de su cuenta y estar menos expuestos a la publicidad.

La red social propone funciones pagas desde el año pasado, pero Musk quiere un programa nuevo, más costoso y más largo para diversificar las fuentes de ingresos de la plataforma.

"El sistema actual de señores y campesinos, con los que tienen la marca azul y los que no, es una mierda. ¡Poder para el pueblo! Azul por 8 dólares al mes", dijo el jefe de Tesla y SpaceX, que se transformó en el nuevo propietario de Twitter el jueves.

El magnate sopesa si fusiona Twitter Blue, que tiene un costo de 5 dólares mensuales para un modo de lectura y herramientas de edición más cómodas, y la posibilidad de que las cuentas elegibles verifiquen y certifiquen su identidad.

Actualmente, solo ciertos perfiles pueden solicitar la marca de autenticidad azul, incluyendo gobiernos, empresas, medios de comunicación, personalidades políticas, culturales o deportivas, entre otros. Y pueden perder su credencial si no respetan las reglas de la plataforma.

El viernes, Musk pidió a los ingenieros de la firma que trabajaran en la revisión del sistema.

This will also give Twitter a revenue stream to reward content creators