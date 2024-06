Elon Musk sorprendió al mundo al revelar la noticia de que se había convertido en padre por doceava ocasión; el magnate anunció el nacimiento de su hijo número 12 junto con su pareja y dijo que le dieron la bienvenida al nuevo bebé a principios de este año. ¿Cuál será el nombre del hijo de Elon Musk? Esto es lo que se sabe.

Elon Musk aclaró que el nacimiento de su doceavo hijo a principios de 2024 no fue un secreto, ya que toda su familia y amigos más cercanos estaban al tanto de la llegada de este nuevo bebé a la familia. Sin embargo, el multimillonario consideró que no era importante anunciarlo a través de un comunicado porque hubiera sido “raro”, así lo declaro al medio Page Six.

El nacimiento del hijo número 12 de Elon Musk llega en un momento crucial en la vida del dueño de X, antes Twitter, ya que sigue manifestado su preocupación al respecto sobre el descenso de la tasa de natalidad mundial; algunos piensan que Musk tiene una obsesión por el tema de “repoblar el mundo.”

El próximo 28 de junio Elon Musk celebrará su cumpleaños número 53 y seguramente lo hará rodeado de su pareja, hijos, familia y amigos más cercanos. Ahora que reveló que se convirtió en papá, varios usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre cuál podría ser el nombre del hijo número 12 de Elon.

¿Quién es la pareja de Elon Musk y madre de su doceavo hijo?

Shivon Zilis es la pareja de Elon Musk y con quien tuvo a su doceavo hijo; con ella también ya tiene otros dos pequeños más, sus mellizos que nacieron en noviembre de 2021. Zilis tiene 38 años, es originaria de Canadá y trabaja en Neuralink, empresa fundada por el magnate, como directora de operaciones y proyectos especiales.

¿Cómo se llama el doceavo hijo de Elon Musk?

Aún se desconoce el sexo y el nombre del hijo número 12 de Elon Musk y Shivon Zilis, pero los usuarios de redes sociales esperan que el multimillonario elija un nombre muy raro y extravagante.

Los otros hijos de Musk se llaman Nevada Alexander, Griffin y Vivian, X AE A-XII, Exa Dark Sideræl, Techno Mechanicus, Kai, Saxon y Damian.