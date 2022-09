Empleada de McDonald's acusa a sus jefes de espiarla 'como si estuviera en un reality'

Una empleada de la cadena de restaurantes McDonald’s se viralizó en TikTok al acusar que sus jefes y compañeros de trabajo la espían por las cámaras de seguridad “como si se tratara de un reality show”.

La trabajadora, identificada en TikTok como Tizzie, subió un video en el que contó su historia, aún con lágrimas en los ojos.

Tizzie contó que ella es la única empleada dedicada a tomar los pedidos de los comensales, mientras sus compañeros “hacen lo que quieren”.

El pasado 30 de agosto, Tizzie avisó al gerente de la sucursal que su abuela iría a visitarla al trabajo. Cuando la señora llegó, la joven fue a tomarle la orden, pero de inmediato la interrumpió su jefe.

El gerente la acusó de estar descuidando sus actividades por atender a su familiar. “Sabes que hay un pedido en la pantalla desde hace 900 segundos”, le dijo el supervisor.

Sin embargo, la joven afirma que no había pedidos pendientes y estaba tratando a su abuela exactamente como lo hacía con otros comensales, sin ninguna preferencia.

Además, cuando entró por un pedido, uno de sus compañeros saludó a la cámara de seguridad y le dijo a Tizzie que estaba siendo observada por su gerente. En ese momento, la trabajadora se percató de que todos los empleados de la sucursal y los gerentes se encontraban en un cuarto viéndola por las cámaras.

“Imagínate, todas las personas en tu trabajo te miran a tus espaldas, pero fue a mí a quien regañaron por no trabajar y todos me miraban como si fuera una clase de reality show”, dijo en el video que compartió en TikTok.

I am aware I can get in trouble for posting this, but what they did was wrong and the way they have been treating me is horrible!

Tizzie aseguró que podía meterse en problemas por el video, pero está dispuesta a enfrentar las consecuencias ya que es algo que está “mal, es desagradable, grosero, es horrible”.

“Espero que mis gerentes estén viendo esto porque lo que le han hecho a su empleada está mal”, expresó la joven.

Además, la empleada de McDonald’s acusó que sin importar lo dura que trabaje y ser la única que cumple con sus labores, recibe el mismo pago que sus compañeros y el mínimo de decencia humana.

Sin embargo, Tizzie no especificó el nombre de sus jefes ni la sucursal en la que labora.

Part 2, if my managers see this then, this is on you, and you are going to get called out for doing something to make an employee feel so small