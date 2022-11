Empleado de Walmart, autor de masacre que dejó 6 muertos en Virginia

Un empleado de Walmart mató a tiros a seis personas en una tienda repleta de compradores del Día de Acción de Gracias, antes de dispararse a sí mismo, dijo la policía el miércoles, en el segundo tiroteo masivo del país en cuatro días.

Otras cuatro personas permanecían hospitalizadas en condición desconocida luego del tiroteo del martes por la noche en el Walmart de Chesapeake, en el estado de Virginia (este), dijo el jefe de policía Mark Solesky.

Solesky dijo en una conferencia de prensa que se creía que el hombre armado había muerto de una "herida de bala autoinfligida" y que el motivo del ataque aún no se conocía.

A Walmart manager opened fire on fellow employees in the break room of a Virginia store, killing six people in the country’s second high-profile mass shooting in four days, police and a witness said. https://t.co/GchdMTqdmK pic.twitter.com/whEf14BCaO