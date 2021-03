¿En qué consiste el billonario plan de infraestructura de Biden?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso este miércoles un billonario plan para renovar las infraestructuras del país, crear "millones de empleos" y recortar las emisiones de carbono, con el objetivo de modernizar la economía estadounidense y ganar el pulso a China.

Biden anunció un ambicioso plan valorado en 2,25 billones de dólares que necesitará el visto bueno del Congreso para salir adelante, y que se financiaría con un aumento de los impuestos a las corporaciones durante 15 años.

Menos de un mes después de firmar un rescate de 1,9 billones de dólares por los efectos de la pandemia, Biden pidió hacer otra gran inversión en la economía del país, esta vez para resolver problemas más estructurales que, a su juicio, lastran el potencial de Estados Unidos frente a potencias como China.

La propuesta, detallada unas horas antes por la Casa Blanca, ha generado críticas tanto de la oposición republicana, que la considera demasiado amplia y no está de acuerdo con los mecanismos para financiarla, como de algunos progresistas, que opinan que no va lo suficientemente lejos.

Sin embargo, Biden pronosticó que conseguirá sacarla adelante, a pesar de que la estrecha mayoría de su partido en el Senado les obliga a contar con apoyos republicanos o a recurrir a mecanismos legislativos excepcionales.

El llamado Plan de Empleos Estadounidenses es el pilar inicial de la agenda económica de Biden en sus 100 primeros días de mandato, y el presidente planea presentar en abril otro paquete que cubriría asuntos como la baja laboral pagada o el acceso universal a jardines de infancia a bajo coste.

“It’s a once-in-a-generation investment in America unlike anything we have seen or done since we built the Interstate Highway System and won the Space Race decades ago.” — President Biden unveiling the American Jobs Plan pic.twitter.com/JhHqnZN2Zm