Encuentran a misteriosa criatura en el lago de Michigan

Una misteriosa criatura fue hallada en las costas del lago Michigan levantando curiosidad y sorpresa en los residentes.

A través de redes sociales se están haciendo viral fotografías, tomadas por un periodista y fotógrafo de Illinois, de la criatura en estado de descomposición que fue arrastrada hasta la orilla por el agua.

En las imágenes se muestra al esqueleto de un animal que se asemeja a una serpiente con pedazos de piel escamosa, pero con la cabeza más ancha de lo que puede tener este tipo de reptil.

“¡Misterio del monstruo marino! Encontré esto, una cosa en Montrose, Beach Dunes. Pensé ‘Bueno, supongo que es algún tipo de pez, pero ¿qué carajos es esto?’”, dijo el periodista.

Luego de que las fotos comenzaron a hacerse virales en Twitter, mismas que fueron tomadas en el área de Montrose Beach, Illinois, los internautas echaron a volar su imaginación y comenzaron a especular sobre el animal.

“Sabía que había monstruos marinos en el lago Michigan”, dijo un usuario que contestó el tweet de Robert Loerzel, mientras que otro dijo que se trataba de "una señal del apocalipsis".

Otro usuario compartió una imagen de una serpiente marina que fue dibujada en 1893 y que aparentemente apareció en las playas del lago en ese entonces.

En actualizaciones posteriores a la viralización de las fotos, Loerzel dijo que dio con el hallazgo mientras estaba acostado sobre la arena, cerca de uno de los senderos principales del lugar,

"Simplemente estaba mirando hacia abajo en ese momento y lo vi. Estaba simplemente fascinado, pero también pensé que había algo casi horrible o aterrador en la apariencia del cadáver".

El hombre utilizó la herramienta iNaturalist para obtener información sobre el cadáver pensando que se trataba de algún animal en específico, ya que la función ayuda a identificar la flora y fauna a través de imágenes tomadas a tiempo real.

"La inteligencia artificial de la aplicación a menudo identifica las especies correctamente, pero estas imágenes la desconcertaron".

