Encuentran en playas de California raros insectos “mini pirañas” que comen carne

Los visitantes de las playas de California fueron puestos en alerta luego de que aparecieran cientos de pequeños insectos que comen carne.

Según los reportes, dichos insectos son similares a las pirañas ya que comen carne y se dan festines con la sangre que salen de las heridas.

Una bañista fue víctima del ataque de estos animales marinos cuando le mordieron los pies y le sacaron sangre.

En una entrevista con medios locales de San Diego, Tara Suavage dijo que estaba dentro del agua cuando los insectos la mordieron: “¡Fue doloroso! Yo estaba como ¡eh! Salté fuera del agua y esto fue tan impactante. Tenía tanta sangre en todo el pie y en los dedos. Saqué mi pie. Tenía sangre por todo el pie. Fue como si me hubieran mordido pequeñas pirañas”.

La mujer dijo que experimentó dolores intensos los primeros quince minutos. Cuando decidió entrar de nuevo al agua, de inmediato los insectos volvieron a morderla.

El hallazgo en las costas se trata de colonias de Excirolana Chiltoni, insectos carnívoros isópodos de la línea de flotación que suelen viajar juntos en grupos de hasta mil.

Debido a su tamaño, de 0.3 pulgadas de largo, no suelen distinguirse con facilidad cuando la colonia está separada, pero en general, cuando están reunidos, se aprecian como enjambres, destaca el sitio de Live Science.

Asimismo, los insectos parecen camarones pequeños, algunos expertos los comparan con cochinillas cuando son pequeñas. Cabe destacar que llegan a medir hasta 26 cm.

Live Science destaca que los Excirolana Chiltoni son carnívoros y se alimentan de cadáveres de animales marinos, pero suelen acercarse a las playas, cuando lo hacen muerden la carne humana.

Aunque su existencia pareciera extraña e incluso peligrosa en las playas, estos insectos son bastante comunes y siempre han estado cerca de las costas comiendo todo tipo de carne que llegan a ellos.

Mysterious Tiny sea creatures biting people in California



Tiny sea creatures have been biting people along the San Diego, California shoreline. Experts reached out on August 28 to explain the "Excirolana chiltoni" are a harmless and important part of the ecosystem. pic.twitter.com/ra8EUg64K0