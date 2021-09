Enfermo del corazón muere tras ser rechazado en 43 UCI saturadas por covid en EU

Washington, 13 sep (EFE).- Un hombre enfermo del corazón en Alabama, en Estados Unidos, murió tras ser rechazado en 43 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), saturadas con pacientes de covid-19, debido a la expansión de la variante delta.

El caso de Ray DeMonia, de 73 años, se ha convertido en un símbolo de los estragos que está provocando la variante delta en EU no solo entre los enfermos de covid-19, sino también en otras personas que requieren de atención médica urgente y que no pueden acceder a ella debido a que los hospitales no dan abasto.

Medios de comunicación estadounidenses se hicieron eco este lunes del caso de este anticuario, originario de la localidad de Cullman, en Alabama, que acabó falleciendo a 200 millas (unos 322 kilómetros) de su casa en un hospital del estado vecino de Misisipi.

En su obituario, los familiares del difunto explicaron que murió el pasado 1 de septiembre, tres días antes de su 74 cumpleaños, y animaron a todo el mundo a vacunarse contra la covid-19 para evitar que la falta de recursos haga que enfermos de males que no sean la covid-19 no tengan la atención médica necesaria.

"Vacúnense" para liberar recursos para otros enfermos

"En honor a Ray, por favor vacúnense, si no lo han hecho, como esfuerzo para liberar recursos para las urgencias no relacionadas con la covid", dice la esquela.

DeMonia acudió el 23 de agosto al Centro Médico Regional de Cullman por problemas del corazón.

En declaraciones al diario The Washington Post, su hija, Raven DeMonia, detalló que doce horas más tarde su madre recibió una llamada de ese hospital para explicarle que habían contactado con 43 centros médicos y no habían sido capaces de encontrar una cama libre en ninguna UCI especializada en enfermos cardíacos.

Finalmente, hallaron una cama libre en la UCI del Hospital Rush Foundation en la localidad de Meridian, en Misisipi, a donde el enfermo fue transportado en un avión medicalizado.

Según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Alabama tiene una de las mayores tasas de nuevos casos de covid-19 en el país, con 541 positivos de la enfermedad por cada 100.000 personas en los últimos siete días.

En ese periodo, al menos 259 personas han fallecido por covid-19, indican los CDC.

Citado por la cadena CNN, un responsable sanitario de Alabama, el médico Scott Harris, apuntó que las UCI del estado están saturadas por los enfermos de covid-19.

Faltan camas en las UCI de Alabama

A fecha del viernes pasado, faltaban en Alabama 60 camas en UCI, frente a las 40 de la semana anterior: eso significa que hay 60 pacientes "que están recibiendo cuidados críticos porque son enfermos crónicos, pero que todavía no tienen una cama en la UCI", dijo Harris.

En estos casos, el responsable señaló que se está derivando a esos pacientes a Urgencias, a camas en planta convertidas en salas improvisadas para UCI e incluso a camillas en pasillos.

Alabama es uno de los estados de Estados Unidos con menores tasas de vacunación, pese a los progresos en el último mes.

La cadena de televisión NBC News subrayó que en el último mes las enfermeras de Alabama han llevado a cabo protestas por las difíciles condiciones en las que están trabajando, ya que el estado es uno de los más afectados por la propagación de la variante delta. EFE